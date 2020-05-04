"Філіп Морріс" готова збільшити інвестиції в Україну, якщо держава не погіршить бізнес-клімат

Великі міжнародні компанії з налагодженими ринками збуту і експортними поставками можуть підтримати економіку України – стати оплотом стабільності в кризовий час, джерелом нових робочих місць, валютної виручки, податків, замовлень у локальні бізнеси.

Про це заявив новий генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Костас Сальварас у интерв"ю сайту "Новий час".

"Ми є одним з найбільших платників податків України. В минулому році дві афільовані компанії Philip Morris International в Україні сплатили 20,6 млрд грн. податків. І ми хочемо продовжувати. Навіть в нинішніх умовах компанія готова збільшити обсяг інвестицій і розширити штат співробітників, якщо будуть створені сприятливі умови в країні", - заявив Костас Сальварас.

Новий гендиректор "Філіп Морріс Україна" нагадав, що за минулий рік тютюнова галузь в цілому забезпечила близько 7% надходжень до держбюджету України - близько 55 млрд грн. Сумарно компанії галузі інвестували близько $ 2 млрд в економіку України, а валютна виручка тільки в минулому році склала $ 464 млн

У той же час Костас Сальварас очікує, що держава зі свого боку, не буде погіршувати умови роботи для бізнесу в країні.

"Одна з таких несприятливих змін - різке підвищення податків на нашу продукцію. Я говорю про законопроект № 1210, який серед іншого передбачає підвищення акцизу на тютюновмісні продукти, які використовуються з системами нагрівання тютюну, відразу на 320%. Зараз цей проект закону чекає на підпис президента . І якщо президент підпише його, це може привести до істотного зростання цін для споживачів", - прогнозує Костас Сальварас.

Це може торкнутися, зокрема, понад 600 тис. українців, які раніше курили звичайні сигарети, але вже перейшли на IQOS - один з основних товарів зі зниженим ризиком, в розробку яких "Філіп Морріс" за останні 12 років інвестувала понад 7 млрд доларів .

"Таке безпрецедентно різке підвищення акцизу призведе до втрат держбюджету через збільшення нелегального ринку, а також до повернення частини споживачів до звичайних сигарет - товару з більш високим ризиком для здоров'я", - упевнений Костас Сальварас.

Щоб уникнути таких негативних сценаріїв Асоціація "Укртютюн" вже винесла на обговорення пропозицію поступового підвищення акцизу на альтернативні тютюнові вироби.

"Ми не проти регулювання тютюнового ринку, це є специфікою роботи нашої галузі. Більш того, ми вітаємо регулювання, але воно повинно бути розумним і стимулювати курців переходити з сигарет на менш шкідливі продукти. Наприклад, в Британії, концепція зниження шкоди за допомогою альтернативних никотиносодержащих продуктів навіть внесена в національні протоколи по боротьбі з тютюновою залежністю. в Україні ж пропоновані законодавчі зміни поки йдуть врозріз зі світовими тенденціями ", - шкодує Костас Сальварас.

У той же час, новий гендиректор "Філіп Морріс Україна" подякував уряд і президента за те, що вони прислухалися до думки бізнесу у випадку з іншим спірним законопроектом №1049 (який передбачав введення фіксованої маржі на оптовий та роздрібний продаж сигарет).

"Уряд і президент справді прислухалися до пропозицій бізнесу, і ми дуже цьому раді. Шкода тільки, що позиція бізнес-спільноти була почута лише після прийняття закону, а не під час його розробки і внесення поправок. Нам би хотілося, щоб такі ініціативи обговорювалися не за зачиненими дверима високих кабінетів, а відкрито, з представниками бізнесу", – висловив надію новий генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Костас Сальварас.

Нагадаємо, як раніше заявляли експерти, законом №1210 Україна може поставити під додатковий ризик податкові надходження від тютюнового акцизу і суттєво відійти від практики оподаткування альтернативних тютюнових виробів в Євросоюзі.