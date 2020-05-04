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04 травня 2020, понеділок, 15:14 26
Медицина 2020-05-04T17:00:03+03:00
Українські Новини
Гостомель проведе моніторинг популяційного імунітету до коронавірусу для 20 тис. осіб

Гостомель проведе моніторинг популяційного імунітету до коронавірусу для 20 тис. осіб

Алина Заика
Гостомель, Коронавірус, коронавірус в Україні, оніторинг популяційного імунітету до коронавірусу, тестування імунітету

Гостомельська селищна рада проведе моніторинг популяційного імунітету до коронавірусу для 20 тис. осіб.

Про це повідомила депутат Гостомельської селищної ради Надія Скуратівська в прес-центрі "Українських Новин".

"Приватне акціонерне товариство "Науково-виробнича компанія "ДІАПРОФ-МЕД" Гостомеля надає 20 тис. тестів для тестування імунітету до коронавірусу. Тестування для громадян буде проходити безкоштовно.", - сказала вона.

"Реєстрацію на збір крові ми будемо робити онлайн для всіх бажаючих, всього буде 3 пункти для перевірки ... В день ми збираємося збирати до 400 зразків", - додала вона.

Надані тести показують наявність антитіл до коронавірусу (імуноглобуліни) у клінічно здорових людей.

Вона зазначила, що для організації відповідного моніторингу вже більше 3-х тижнів проводитися робота з усіма структурами для організації всього процесу.

Голова громадської організації "Інститут громадського здоров'я" Святослав Протас повідомив, що до 10 травня почнеться сам проект для тестування, який дасть перші результати в Україні щодо наявності антитіл до коронавирусу.

Він підкреслив, що для моніторингу вже розроблена анкета та рекомендації щодо проведення таких досліджень.

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