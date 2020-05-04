Гостомель проведе моніторинг популяційного імунітету до коронавірусу для 20 тис. осіб

Гостомельська селищна рада проведе моніторинг популяційного імунітету до коронавірусу для 20 тис. осіб.

Про це повідомила депутат Гостомельської селищної ради Надія Скуратівська в прес-центрі "Українських Новин".

"Приватне акціонерне товариство "Науково-виробнича компанія "ДІАПРОФ-МЕД" Гостомеля надає 20 тис. тестів для тестування імунітету до коронавірусу. Тестування для громадян буде проходити безкоштовно.", - сказала вона.

"Реєстрацію на збір крові ми будемо робити онлайн для всіх бажаючих, всього буде 3 пункти для перевірки ... В день ми збираємося збирати до 400 зразків", - додала вона.

Надані тести показують наявність антитіл до коронавірусу (імуноглобуліни) у клінічно здорових людей.

Вона зазначила, що для організації відповідного моніторингу вже більше 3-х тижнів проводитися робота з усіма структурами для організації всього процесу.

Голова громадської організації "Інститут громадського здоров'я" Святослав Протас повідомив, що до 10 травня почнеться сам проект для тестування, який дасть перші результати в Україні щодо наявності антитіл до коронавирусу.

Він підкреслив, що для моніторингу вже розроблена анкета та рекомендації щодо проведення таких досліджень.