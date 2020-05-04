підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новини
  • Політика
  • Київ - для людей, а не для влади. Гончаренко представив нову програму розвитку Києва
04 травня 2020, понеділок, 12:39 369
Політика 2020-05-04T13:30:03+03:00
Українські Новини
Київ - для людей, а не для влади. Гончаренко представив нову програму розвитку Києва

Київ - для людей, а не для влади. Гончаренко представив нову програму розвитку Києва

Павло Твердохліб
Гончаренко, Київ, Столиця, Політика, Містобудування
Олексій Гончаренко. Фото: dumskaya.net
Олексій Гончаренко. Фото: dumskaya.net

Народний депутат України Олексій Гончаренко презентував програму змін в Києві. Головним пріоритетом, на думку депутата, має стати людина і її комфорт.

 Олексій Гончаренко вважає, що повинна змінитися сама філософія управління містом, коли головним пріоритетом стає людина і її комфорт: Київ - місто для людей, а не для влади.  "Нам потрібне місто, в якому зручно і приємно працювати, їздити, гуляти, розважатися, жити.  Місто, в яке хочеться повертатися знову.  Місто, в якому хочеться залишитися назавжди", - пише нардеп на своїй сторінці в Фейсбук.

5 основних пунктів програми Гончаренко декларують нове ставлення до комфорту киян та гостей столиці, створення нових культурних і громадських просторів і великого ділового центру на Троєщині, а також розвиток системи громадського транспорту:

1) Затори - комплексний підхід, де пріоритетом будуть не автомобілі, а громадський транспорт і пішоходи;

2) Громадський транспорт - ставка на електротранспорт, великі автобуси, метро на Троєщину, пороми і заборона маршруток;

3) Забудова - порядок замість хаотичної забудови, кінець епохи "смотрящих" і "договорняків", квартальна забудова замість "мурашників";

 4) Туризм - пішохідний Хрещатик, "Центральний парк", ревіталізіровані набережні, створення нових культурних і громадських просторів;

 5) Новий адміністративно-офісний центр - створення великого ділового центру на Троєщині і перенесення туди частини адміністративних установ.

Більше новин про: Гончаренко Київ Столиця Політика Містобудування

Першу заступницю голови Інституту нацпам'яті Аліну...
В Києві найбільше хворих на коронавірус у Дарницьк...
Сьогодні вночі у Києві очікується сильний туман...
Шахов звинуватив владу у репресіях проти "Нашого к...
Сьогодні Кабмін має намір прийняти рішення про пом'якшення карантину
У Києві кількість нових випадків коронавірусу скорочується другий день поспіль
Новини
За 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів 13:04
Черкаська ОДА хоче через суд скасувати рішення міськради про пом'якшення карантину 13:02
Франція не буде відправляти на самоізоляцію громадян, які прибули з-за кордону 12:50
Київ - для людей, а не для влади. Гончаренко представив нову програму розвитку Києва 12:39
Маріїнський парк. Фото: zeft.in.ua
Київ почне виходити з карантину 12 травня 12:37
більше новин
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
Ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах 11:15
більше новин
Польща відновила видачу робочих віз українцям
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok