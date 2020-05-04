Київ - для людей, а не для влади. Гончаренко представив нову програму розвитку Києва

Народний депутат України Олексій Гончаренко презентував програму змін в Києві. Головним пріоритетом, на думку депутата, має стати людина і її комфорт.

Олексій Гончаренко вважає, що повинна змінитися сама філософія управління містом, коли головним пріоритетом стає людина і її комфорт: Київ - місто для людей, а не для влади. "Нам потрібне місто, в якому зручно і приємно працювати, їздити, гуляти, розважатися, жити. Місто, в яке хочеться повертатися знову. Місто, в якому хочеться залишитися назавжди", - пише нардеп на своїй сторінці в Фейсбук.

5 основних пунктів програми Гончаренко декларують нове ставлення до комфорту киян та гостей столиці, створення нових культурних і громадських просторів і великого ділового центру на Троєщині, а також розвиток системи громадського транспорту:

1) Затори - комплексний підхід, де пріоритетом будуть не автомобілі, а громадський транспорт і пішоходи;

2) Громадський транспорт - ставка на електротранспорт, великі автобуси, метро на Троєщину, пороми і заборона маршруток;

3) Забудова - порядок замість хаотичної забудови, кінець епохи "смотрящих" і "договорняків", квартальна забудова замість "мурашників";

4) Туризм - пішохідний Хрещатик, "Центральний парк", ревіталізіровані набережні, створення нових культурних і громадських просторів;

5) Новий адміністративно-офісний центр - створення великого ділового центру на Троєщині і перенесення туди частини адміністративних установ.