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04 травня 2020, понеділок, 12:07 373
Верховна Рада і партії 2020-05-04T13:30:04+03:00
Українські Новини
"Наш край" вимагає від Кабміну пом’якшити карантин та запустити вітчизняну економіку

"Наш край" вимагає від Кабміну пом’якшити карантин та запустити вітчизняну економіку

Сергій Паламаренко
Карантин, Мазурчак, Наш край, Пандемія, Малий бізнес
Наш край. Фото: ПК
Наш край. Фото: ПК

Терміново ухвалити рішення щодо пом’якшення карантину, запуску вітчизняної економіки, створення робочих місць, фінансової та фіскальної допомоги малому та середньому бізнесу вимагає від влади "Наш край". На цьому наголосив співголова партії Олександр Мазурчак у своєму зверненні до Прем’єр-міністра України.

За його словами, карантинний режим та самоізоляція більшої частини українців стали ключовими чинниками гальмування епідемії, натомість через це сьогодні Україна стоїть перед обличчям економічної катастрофи.

"Вимагаємо терміново ухвалити рішення щодо пом’якшення карантину, запуску вітчизняної економіки, створення робочих місць, фінансової та фіскальної допомоги малому та середньому бізнесу", - озвучив позицію "Нашого краю" Олександр Мазурчак.

Співголова партії наголосив, що уряд має розпочати скасування обмежувальних заходів, інакше це загрожує радикальними акціями протесту громадян, непокорою місцевих органів влади та втратою керування процесів у державі.

"Карантинні заходи та запровадження надзвичайної ситуації призвели до погіршення економічного становища більшої частини українців. Громадянам двічі продовжували карантин, вони втратили доходи, а дехто — робоче місце чи власну справу", – зазначив Олександр Мазурчак.

Також у зверненні зазначено, що "Наш край" разом з мільйонами українців пропонує Уряду негайно розробити програму дії, яка дасть напрям розбудови держави на роки вперед, враховуючу нову постпандемічну ситуацію у світі. Представники партії готові долучитися до цього процесу та брати участь разом із іншими політичними силами у продуктивному діалозі щодо перебудови нашої держави під вимоги завтрашнього дня.

"Уряд! Виводь економіку з карантину!", – підсумував вимоги партії "Наш край" Олександр Мазурчак.

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