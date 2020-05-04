Від реструктуризації "зелених" тарифів постраждає кожен українець,– юрист

Реструктуризація "зелених" тарифів призведе до багатомільярдних судових позовів, репутаційних проблем на глобальному ринку і втрат для кожного громадянина України.

Про це заявив партнер і співзасновник юридичної компанії Arzinger Тимур Бондарєв у коментарі для статті на Liga.net.

"Виглядає так, що замість нових інвестицій і, відповідно, нових робочих місць, пенсій, податків тощо, Україна буде отримувати мільярдні позови і величезні репутаційні проблеми на глобальному ринку, що неминуче призведе до шалених втрат для кожного громадянина держави", - зазначає юрист.

Дія "зелених" тарифів та прийняття державної програми енергетичного переходу допомогло залучити в країну більш як 5 млрд євро інвестицій за останні 2 роки. Але в разі перегляду тарифів, обговорюваного в уряді, проекти ВДЕ почнуть приносити збитки.

За словами Бондарєва, іноземні клієнти компанії, що інвестували в розвиток альтернативної енергетики в Україні, вже готуються до подачі судових позовів.