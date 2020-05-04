підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Від реструктуризації "зелених" тарифів постраждає кожен українець,– юрист
04 травня 2020, понеділок, 11:50 349
Економіка 2020-05-04T13:15:03+03:00
Українські Новини
Від реструктуризації "зелених" тарифів постраждає кожен українець,– юрист

Від реструктуризації "зелених" тарифів постраждає кожен українець,– юрист

Ярина Вацяк
"Зелена" енергетика. Фото: pixabay.com

Реструктуризація "зелених" тарифів призведе до багатомільярдних судових позовів, репутаційних проблем на глобальному ринку і втрат для кожного громадянина України.

Про це заявив партнер і співзасновник юридичної компанії Arzinger Тимур Бондарєв у коментарі для статті на Liga.net.

"Виглядає так, що замість нових інвестицій і, відповідно, нових робочих місць, пенсій, податків тощо, Україна буде отримувати мільярдні позови і величезні репутаційні проблеми на глобальному ринку, що неминуче призведе до шалених втрат для кожного громадянина держави", - зазначає юрист.

Дія "зелених" тарифів та прийняття державної програми енергетичного переходу допомогло залучити в країну більш як 5 млрд євро інвестицій за останні 2 роки. Але в разі перегляду тарифів, обговорюваного в уряді, проекти ВДЕ почнуть приносити збитки.

За словами Бондарєва, іноземні клієнти компанії, що інвестували в розвиток альтернативної енергетики в Україні, вже готуються до подачі судових позовів.

Більше новин про:

Сьогодні Кабмін має намір прийняти рішення про пом'якшення карантину
У Києві кількість нових випадків коронавірусу скорочується другий день поспіль
Новини
За 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів 13:04
Черкаська ОДА хоче через суд скасувати рішення міськради про пом'якшення карантину 13:02
Франція не буде відправляти на самоізоляцію громадян, які прибули з-за кордону 12:50
Київ - для людей, а не для влади. Гончаренко представив нову програму розвитку Києва 12:39
Маріїнський парк. Фото: zeft.in.ua
Київ почне виходити з карантину 12 травня 12:37
більше новин
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
Ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах 11:15
більше новин
Польща відновила видачу робочих віз українцям
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok