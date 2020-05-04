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04 травня 2020, понеділок, 11:11 382
Політика 2020-05-04T13:30:05+03:00
Українські Новини
"Де логіка": в соцмережах обговорюють пом'якшення карантину в Черкасах на тлі зростання кількості хворих Covid

"Де логіка": в соцмережах обговорюють пом'якшення карантину в Черкасах на тлі зростання кількості хворих Covid-19

Ірина Дорофейчук
Карантин, Бондаренко, Пандемія, Коронавірус
Мер Черкас Анатолій Бондаренко. Скріншот відео
Мер Черкас Анатолій Бондаренко. Скріншот відео

Міський голова Черкас, де всупереч рішенню центральної влади пішли на ослаблення карантину, ще півтора місяці тому гаряче підтримував введення обмежень і закликав поліцію до більш жорстких дій щодо порушників, інформує портал kp.ua.

"Звертаюся до правоохоронних органів. Я попросив би вас жорсткіше діяти в даній ситуації. Час прийшов. Тому що та демократія, яка відбувається зараз, вона ні до чого хорошого не призведе. Ви бачите події, які сталися у Китаї. Тільки жорсткі заходи карантину – вони фактично перемогли епідемію", – сказав Анатолій Бондаренко у своєму зверненні до жителів міста від 14 березня.

Він також просив підприємців з розумінням ставитися до обмежень, адже "прибутки з собою всі ми не заберемо".

Проте напередодні травневих свят виконком Черкаської міськради ухвалив рішення про відновлення роботи частини місцевих підприємців при тому, що ослаблення карантину, згідно з планом Кабінету Міністрів, може початися не раніше 11 травня. А сам мер заявив про готовність міста "чинити опір" центральній владі, яка наполягає, що передчасне зняття обмежень ставить під загрозу життя і здоров'я громадян.

На зміну настрою мера відреагували соцмережі.

"Тоді мер говорив про найскладнішу ситуацію з часів існування всього світу. А сьогодні – пом'якшує карантин. Парадокс, як змінилася людина... Коротше, ніякий він не Герой. А так, черговий політичний флюгер",написав журналіст Олексій Братущак.

А блогер Сергій Іванов звертає увагу на те, що Анатолій Бондаренко був прихильником жорсткого карантину в той час, коли в місті не було жодного хворого, і підтримує його скасування, коли в області вже більше 300 інфікованих.

"Тоді він захищав карантин і вимагав жорстких дій, сьогодні він скасовує. Де логіка? Але виникає питання: коли Бондаренко був щирим – тоді чи зараз? Або його щирість безпосередньо залежить від політичної кон'юнктури? Давайте дивитися на це з точки зору логіки, а не з точки зору туги за нового гетьмана", – зазначив Іванов.

За його словами, Анатолій Бондаренко "хайпует" з прицілом на місцеві вибори.

Деякі користувачі звинувачують мера у  зв'язках з криміналітетом і турботі про власну вигоду.

"Мер Черкас Анатолій Бондаренко причетний до відомої в місті банді "Торпеда" і особисто до Олександра Прудіуса, який зараз не може повернутися в Україну через пару десятків терактів і диверсій на території України",пише координатор ініціативи "Свободу в'язням Кремля" Сергій Мазур і додає, що в поведінці мера немає ніякої турботи про бізнес – він турбується лише про власні інтереси.

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