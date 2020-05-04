"Де логіка": в соцмережах обговорюють пом'якшення карантину в Черкасах на тлі зростання кількості хворих Covid-19

Міський голова Черкас, де всупереч рішенню центральної влади пішли на ослаблення карантину, ще півтора місяці тому гаряче підтримував введення обмежень і закликав поліцію до більш жорстких дій щодо порушників, інформує портал kp.ua.

"Звертаюся до правоохоронних органів. Я попросив би вас жорсткіше діяти в даній ситуації. Час прийшов. Тому що та демократія, яка відбувається зараз, вона ні до чого хорошого не призведе. Ви бачите події, які сталися у Китаї. Тільки жорсткі заходи карантину – вони фактично перемогли епідемію", – сказав Анатолій Бондаренко у своєму зверненні до жителів міста від 14 березня.

Він також просив підприємців з розумінням ставитися до обмежень, адже "прибутки з собою всі ми не заберемо".

Проте напередодні травневих свят виконком Черкаської міськради ухвалив рішення про відновлення роботи частини місцевих підприємців при тому, що ослаблення карантину, згідно з планом Кабінету Міністрів, може початися не раніше 11 травня. А сам мер заявив про готовність міста "чинити опір" центральній владі, яка наполягає, що передчасне зняття обмежень ставить під загрозу життя і здоров'я громадян.

На зміну настрою мера відреагували соцмережі.

"Тоді мер говорив про найскладнішу ситуацію з часів існування всього світу. А сьогодні – пом'якшує карантин. Парадокс, як змінилася людина... Коротше, ніякий він не Герой. А так, черговий політичний флюгер", – написав журналіст Олексій Братущак.

А блогер Сергій Іванов звертає увагу на те, що Анатолій Бондаренко був прихильником жорсткого карантину в той час, коли в місті не було жодного хворого, і підтримує його скасування, коли в області вже більше 300 інфікованих.

"Тоді він захищав карантин і вимагав жорстких дій, сьогодні він скасовує. Де логіка? Але виникає питання: коли Бондаренко був щирим – тоді чи зараз? Або його щирість безпосередньо залежить від політичної кон'юнктури? Давайте дивитися на це з точки зору логіки, а не з точки зору туги за нового гетьмана", – зазначив Іванов.

За його словами, Анатолій Бондаренко "хайпует" з прицілом на місцеві вибори.

Деякі користувачі звинувачують мера у зв'язках з криміналітетом і турботі про власну вигоду.

"Мер Черкас Анатолій Бондаренко причетний до відомої в місті банді "Торпеда" і особисто до Олександра Прудіуса, який зараз не може повернутися в Україну через пару десятків терактів і диверсій на території України", – пише координатор ініціативи "Свободу в'язням Кремля" Сергій Мазур і додає, що в поведінці мера немає ніякої турботи про бізнес – він турбується лише про власні інтереси.