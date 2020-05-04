Парасюк визнав, що його група вела вогонь по міліціонерам на Майдані 20 лютого 2014 року

Колишній народний депутат України Володимир Парасюк, відомий учасник Майдану, визнав, що його група вела вогонь проти міліціонерів 20 лютого 2014 року, інформує портал strana.ua. Причому, за його словами, одну і те ж зброю передавали з рук у руки, щоб таким чином пов'язати всіх в участі у стрілянині. Про це Володимир Парасюк повідомив у програмі Дмитра Гордона.

"Коли 20-го числа почали просто розстрілювати людей, що вже треба було відповідати на цей розстріл... Люди взяли відповідальність. Багатьох хлопців, які там зі мною були, вже в живих немає, тому що вони загинули в АТО. Яка агентура? Які спецоперації? По нас стріляють, а ми що, повинні прапорами махати? Ну так не буває. І коли ви у мене запитаєте, чому вони не можуть нічого доказати... А що доводити? Якщо одна зброя передавалося кільком людям, тому що була така домовленість: "Хлопці, якщо ми несемо відповідальність, то всі разом. Я кажу це вперше: я своїми очима бачив, як брали зброю: "Дай я вистрілю, щоб, якщо нас за це карати, нас були сотні". Це, Дмитро, правда", - заявив екс-нардеп.

За даними прокуратури, які були зафіксовані вже після Майдану, першою вогонь вранці 20 лютого 2014 року якраз і почала група Парасюка. До того часу, з боку урядових сил вогонь проти майданівців не вівся. Таким чином, стрілянина з боку групи Парасюка і спровокувала подальшу бійню в той день на Майдані.