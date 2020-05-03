Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ

Трамп розповів про фільмі про Майдан і анонсував викриття історії з імпічментом. Фото: Facebook/ DonaldTrump

Трамп розповів про фільмі про Майдан і анонсував викриття історії з імпічментом. Фото: Facebook/ DonaldTrump

Президент США Дональд Трамп у своєму офіційному акаунті в Twitter зробив пост з анонсом повторного показу фільму Майкла Капуто "Український обман: імпічмент, гроші Байдена, масові вбивства" на телеканалі One America News.

Як пише "Страна", у запису Трампа сказано наступне: "Містифікація з імпічментом буде викрито. Божевільна Ненсі (Ненсі Пелосі, спікер Палати представників Конгресу США - Ред.) нічого не робить, ось чому її в перший раз викинули як спікера. Крім того, вона повинна негайно повернутися в Вашингтон!".

Нагадаємо, автором згаданого документального фільму є колишній радник Трампа, політичний експерт Майкл Капуто. Нещодавно у зв'язку з тим, що він вважається особливо довіреною особою американського президента, Капуто був призначений головним спікером Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США на період пандемії коронавірусу.

Російськомовна версія фільму з'явилася незабаром після того, як фільм був вперше показаний на американському телеканалі One America News в лютому цього року.

В 50-хвилинному матеріалі більше половини часу приділено Україні. Зокрема, мова йде про роль президента Барака Обами і його адміністрації в відстороненні Віктора Януковича від влади в 2014 році, про розстріли на Майдані, про зв'язки сім'ї екс-віце-президента Джо Байдена з корупційними махінаціями в компанії "Бурісма", втручання високопоставлених українських чиновників у президентські вибори в США в 2016 році на боці кандидата від Демпартії США.

У зйомках фільму взяли участь екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, екс-народний депутат Сергій Пашинський, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, екс-генпрокурор України Віктор Шокін, один з екс-співробітників "Беркута" Сергій Тамтура і його адвокат Олександр Горошинський та інші.

У фільм включені також інтерв'ю кількох так званих грузинських снайперів і грузинського генерала Цітелашвілі, який одним з перших почав заявляти про причетність деяких грузинських громадян до розстрілів на Майдані.

Крім того, у фільмі фігурує невідомий чоловік в масці, який заявляє, що вів вогонь по протестуючих і міліції вранці 20 лютого 2014 року.

"Наказ був стріляти по Беркуту і по людям, провокувати хаос. Це почалося 20 числа близько 8 ранку ... Нас було двоє. Спочатку я відкрив вікно, і мій друг вистрілив. Потім ми поміняли позицію, і я взяв гвинтівку. І так ми вистрілили всі 5 патронів ", - заявляє невідомий.

На запитання автора фільму, від кого він приховує обличчя, людина в масці відповідає: "Від тих, хто давав наказ стріляти".

Екс-радник Трампа висловлює у фільмі свою авторську думку: "Президент Трамп має намір дати хід розслідуванню. І у нього на це є причини". А також говорить про те, що президент Зеленський "не повинен платити за те, що зробив його попередник - за втручання в американські вибори".

Капуто також проводить паралель між подіями в Україні і спробою імпічменту Трампу, вказуючи на один і той же почерк і причетність до цього Джорджа Сороса, екс-віце-президента Джо Байдена і інших представників Демпартії США. Вони, на думку екс-радника Трампа, могли в корисливих інтересах і всупереч національним інтересам США спровокувати затяжну економічну кризу в Україні, починаючи з подій Майдану.