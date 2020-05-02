Бойко поклав квіти в пам'ять про загиблих в Одесі 2 травня

У травні 2014 року в Одесі було скоєно злочин проти людяності. Під час акції громадянського протесту десятки людей були оточені, а потім спалені в Будинку профспілок. 48 людей загинули, близько 300 отримали поранення. За шість років в Україні змінилася влада, але суспільство так і не знає правди про політичних замовників і виконавців цього страшного злочину.

2 травня народні депутати від Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко і Микола Скорик, родичі загиблих прийшли до Будинку профспілок, щоб вшанувати пам'ять жертв тієї страшної трагедії.

"Сьогодні розслідування злочину продовжує блокуватися на найвищому рівні. Ні минула, ні нинішня влада не хочуть, щоб Україна дізналася правду про злочин в Одесі. І президент Володимир Зеленський, і його партія на виборах обіцяли, що розслідування буде доведено до кінця. Але, коли Опозиційна платформа - За життя виступила з ініціативою створити в парламенті тимчасову слідчу комісію, щоб докопатися до істини, "слуги народу" відмовилися нас підтримати", - зазначив Співголова фракції опозиціонерів.

Але, як підкреслив Юрій Бойко, нехай політики з минулої і нинішньої влади навіть не розраховують, що про трагедію просто забудуть.

"Хочу запевнити всіх одеситів, всіх людей, що ми не дамо забути цю трагедію, замовчати її, приховати від суспільства правду про ті страшні події. Виконавці злочину, їх політичні натхненники і ті, хто всі ці роки затягував і блокував розслідування, обов'язково постануть перед судом", - заявив політик.

"Ми доб'ємося, щоб усі винні в загибелі людей були покарані за всією суворістю закону. Ми будемо вимагати від президента виконати його передвиборчу обіцянку і персонально взяти на контроль цю ситуацію. Відповідей чекають родичі загиблих. Відповідей чекає Україна і весь світ. Якщо винні не будуть покарані, а справедливість - не буде відновлена, це буде ляпасом усім людям, усім родичам тих, хто тут загинув. Правда про трагедію 2 травня - це справа честі для нас і справа честі для всієї країни", - підкреслив Юрій Бойко.

У Миколи Скорика тоді у вогні Будинку профспілок загинув близький друг. Як народний депутат він направив до органів влади більше 20-ти депутатських запитів, вимагаючи об'єктивного розслідування трагедії 2 травня.

"6 років ніхто не покараний і немає ніякого розслідування, хоча є всі відео, маса матеріалів про те, що відбувалося у Будинку профспілок, в центрі Одеси. Я впевнений, що в правоохоронних органах все знають, але, щоб дати поштовх розслідуванню, потрібна політична воля. Президент повинен взяти під особистий контроль створення професійної незалежної оперативно-слідчої групи на чолі з генпрокурором І. Венедиктовою. Люди повинні знати правду про трагедію 2 травня, а винні в тих страшних подіяй постати перед судом. Закликаємо до цього нинішню владу і будемо всіляко цьому сприяти", - сказав Микола Скорик.

Напередодні річниці трагедії із закликом до української влади забезпечити ретельне і неупереджене розслідування подій в Одесі 2 травня 2014 р виступила Моніторингова місія ООН з прав людини.

2 травня в 2020 року в Одесі Куликове поле перекрито стрічками і металевими огорожами у зв'язку з інформацією про мінування, що надійшла рано вранці. На оточену територію прибули кінологи і вибухотехніки. Вибухівку не знайшли. Незважаючи на перешкоди, що виникли, одесити з ранку несуть квіти до Будинку профспілок, підходячи до місця покладення по 1-2 людини. Як і раніше посилено охороняються як Куликове поле, так і Соборна площа. Порядок в місті забезпечують понад 1,5 тисячі правоохоронців.