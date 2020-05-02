Розграбування "Єврогазбанку" Івченко та Лопушанським: слідчим дали доступ до документів НБУ, - ЗМІ

Слідчі Головного слідчого управління з особливо важливих справ Національної поліції України отримали в суді санкцію на доступ до документів в архівах Національного банку України, які свідчать про розграбування "Єврогазбанку" бізнес-партнерами Олексієм Івченком і його кумом екс-отельєром, народним депутатом Андрієм Лопушанським. Про це повідомляють ЗМІ, які при підготовці журналістського розслідування про діяльність бізнес-тандему Івченко-Лопушанський виявили відповідне судове рішення в держреєстр, повідомляє Апостроф.

"Як випливає з судового рішення про надання слідчим доступу до документів НБУ в рамках слідства у кримінальній справі 12020000000000033, зареєстрованій в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, слідчі ГСУ Нацполіціі відмінно вивчили матеріали, що стосуються банкрутства банку і його "зачистки" власником і найбільшим боржником - в судовому рішенні можна знайти безліч деталей "схематоза" за участю боржника - великий перелік компаній, підконтрольних народному депутату Андрію Лопушанському, а також докладний опис махінацій посадових осіб банку та його акціонера ", - пишуть журналісти.

Об'єктом їх розслідування стали багаторічні спроби екс-отельера Андрія Лопушанського незаконними методами повернути контроль над втраченими активами, які в якості застави по кредитах відійшли після банкрутства "Єврогазбанку" Фонду гарантування вкладів фізосіб. Андрій Лопушанський і підконтрольні йому структури задіяли нечистих на руку суддів, нотаріусів та реєстраторів, щоб, не повертаючи кредити, зберегти контроль над об'єктами, що належали раніше нардепу.

З моменту банкрутства "Єврогазбанку" Лопушанський застосовував ці схеми, щоб "відвести" свій "Роял Конгрес Готель" з власності ФГВФО. Після багаторічного протидії рейдерам нардепа влітку 2019 року Фонд продав борги разом із заставами на аукціоні. Тепер з аналогічними схемами захоплення придбаного разом з боргами на аукціоні готельно-розважального комплексу "Роял Конгрес Готель" зіткнувся новий власник об'єкта - фінансова компанія "Горизонт".

На початку листопада 2019 року "Міжнародна компанія з управління нерухомістю" з нерозкритими британськими бенефіціарами, що фігурує у всіх рейдерських схемах нардепа Лопушанського, провертає незаконну схему по "віджиму" "Роял Конгрес Готель" у нового власника ФК "Горизонт" за тим же сценарієм, по якому робила спроби "відвести" об'єкт у Фонду гарантування вкладів. Щоб новий рейдерський захват важче було скасувати, його ініціатори провернули багатоходову схему: державний виконавець з Бородянки Київської області скасовує запис про іпотеку ФК "Горизонт"; одеський нотаріус скасовує в держреєстрі речових прав запис про право власності ФК "Горизонт" на "Роял Конгрес Готель", а вже столичний нотаріус відписує комплекс підконтрольної нардепу Лопушанський "Міжнародної компанії з управління нерухомістю". Таким чином, ФК "Горизонт" втратила право власності на об'єкт буквально протягом двох днів, які знадобилися рейдерам на нотаріальні махінації з держреєстру.

Схема виявилася примітивною, а її незаконність очевидною. Як наслідок, Міністерство юстиції скасувало записи в реєстрах, а держвиконавцю і нотаріусу заблоковані доступи до відповідних держреєстрів. Фактично, учасники рейдерської схеми позбавлені права займатися професійною діяльністю. "Роял Конгрес Готель" повертається законному власнику ФК "Горизонт". Суддям, які допомагали рейдерам, також "світить", як мінімум, дисциплінарна відповідальність.

"Спроби боржників уникати погашення боргу такими сумнівними, а часто і кримінальними методами, - це марна трата часу на схеми, адвокатів і суддів, яка лише посилює позицію самого боржника", - відзначають автори публікації і нагадують, що до нардепа Лопушанського дуже багато претензій кримінального характеру. Крім крадіжки застав, згідно з матеріалами ГСУ Нацполіціі з кримінальної справи 12020000000000033, мова йде про крадіжку кредиту рефінансування Нацбанку на суму близько $30 млн. ФГВФО раніше повідомив, що подав 63 заяви в правоохоронні органи про кримінальні злочини на суму 3,38 млрд. грн. акціонера і найбільших боржників Єврогазбанку, серед яких структури нардепа Лопушанського, а також 59 позовів на загальну суму 5,11 млрд грн.