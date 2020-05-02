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02 травня 2020, субота, 12:31 61
Суспільство 2020-05-02T12:32:43+03:00
Українські Новини
В Одесі на Куликовому полі покладають квіти в пам'ять про загиблих 2 травня

В Одесі на Куликовому полі покладають квіти в пам'ять про загиблих 2 травня

Ольга Фандорина
Одеса, Одеська трагедія 2 травня 2014 року, трагічні події 2 травня 2014
Люди прийшли вшанувати пам'ять загиблих в Одесі. Фото: Страна
Люди прийшли вшанувати пам'ять загиблих в Одесі. Фото: Страна

У суботу, 2 травня, в Одесі відзначають шосту річницю трагічних подій в Будинку профспілок, які відбулися в 2014 році - тоді через пожежу загинули 49 осіб. На Куликовому полі утворилися черги з бажаючих покласти квіти. Онлайн-репортаж про події веде "Страна".

Так, правоохоронці пускали людей на Куликове поле по двоє, щоб вони могли покласти квіти. Перед входом зібралася велика черга, які хочуть вшанувати пам'ять загиблих.

Частина тих, хто прийшов були без масок. Також частина з них не дотримується необхідну дистанцію.

Люди прийшли вшанувати пам'ять загиблих в Одесі. Фото: КраїнаЛюди прийшли вшанувати пам'ять загиблих в Одесі. Фото: Страна

Як повідомляли Українські Новини, 18 вересня 2017 року Іллічівський міський суд Одеської області виправдав Сергія Долженкова, Євгенія Мефедова і ще 17 обвинувачених в організації масових заворушень, спричинили загибель 48 осіб 2 травня 2014 року на Грецькій площі в Одесі.

У Чорноморську незадоволені виправдувальним вироком по відношенню до фігурантам "справи 2 травня", намагалися штурмувати будівлю суду.

Пізніше стало відомо, що двох виправданих фігурантів справи "2 травня" знову заарештували.

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