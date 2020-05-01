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  • Вікторія Войціцька: ціну на електрику підняли, щоб Ахметов продавав її дорожче
01 травня 2020, пʼятниця, 18:45 8
Економіка 2020-05-01T18:45:01+03:00
Українські Новини
Вікторія Войціцька: ціну на електрику підняли, щоб Ахметов продавав її дорожче

Вікторія Войціцька: ціну на електрику підняли, щоб Ахметов продавав її дорожче

Валерия Драгомирова
Вікторія Войцицкая. Фото: Facebook/viktoriya.voytsitska
Вікторія Войцицкая. Фото: Facebook/viktoriya.voytsitska

НКРЕКП подяла ціну на електрику, щоб олігарх Рінат Ахметов продавав її дорожче. Про це на сторінці Facebook написала голова правління Національної освітньої асоціації Вікторія Войціцька.

"Кінець епохи бідності Ахметова.

Вчора тарифна комісія НКРЕКП прийняла ще одне лобістське рішення задля зростання ціни електроенергії.

Практично у всіх європейських краінах вдень, коли споживання мало, а сонячної генерації багато, то ціна на електроенергію знижується. Але наш тарифний регулятор своїм рішенням зробив так, що в Украіні тепер буде повна протилежність, аніж на європейських ринках.

На графіку 1 можна побачити, як у обідні години знижується ціна електроенергії у Болгарії (графік на сьогодні 1 травня). Болгарія прикметна тим, що там також багато вугільної та атомної генерації, тобто у цьому вона схожа із Україною. Як бачимо у денні години сьогодні електроенергія більш ніж у 10 разів дешевша, аніж у вечірні чи нічні години.

На графіку 2 - ціна електроенергії у Словаччині, Чехії, Угорщині та Румунії. Як бачимо у цих краінах сьогодні в обід електроенергія у 4-5 раз дешевша, аніж у інші години доби, в тому числі дешевша, аніж вночі.

В Украіні після вчорашнього рішення НКРЕКП сьоодні в обідні години ціна на 50% дорожче, аніж вночі. Що є повна протилежність ситуації на європейських ринках і така ситуація штучно створена рішенням НКРЕКП.

Рішення було прийнято підло, без публікації проекту рішення, без будь-якого публічного обговорення та із порушенням усіх процедур, і все це тягне на статтю про перевищення владних повноважень та зловживання владою. Доповідав це питання Д.Коваленко, який є фігурантом кримінального провадження по Роттердам+.

А цинізм рішення, що це було оформлено як «заходи пов’язані із поширенням короновірусноі хвороби». Саме так - під час коронавірусу треба обов’язково для всієї краіни підняти ціну на електроенергію.

Схоже, утворився дует із Буславець - вона зупиняє атомні блоки, щоб доля ринку переходила до Ахметова, а НКРЕКП піднімає ціну, щоб Ахметов продавав дорожче", - написала вона

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