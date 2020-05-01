4.05.20 11:00 Онлайн-трансляція "Презентації проекту тестування жителів Гостомеля на імунітет до COVID - 19"

4 травня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться онлайн-трансляція "Презентації проекту моніторингу за популяційним імунітетом населення смт. Гостомель Києво-Святошинського району Київської області проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Гостомельська селищна рада спільно з ГО "Фундація "Національного розвитку та інновацій" виступили з ініціативою проекту проведення на території селища Гостомель тестування мешканців шляхом забору крові і проведення імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням тест систем DIA®-SARS-CoV-2-NP-lgG виробництва приватного акціонерного товариства "Науково-виробнича компанія "ДІАПРОФ-МЕД", що дасть можливість отримати інформацію про імунну відповідь організму до коронавірусної інфекції.

Головною метою проекту є визначення осіб з наявним імунітетом та безсимптомних носіїв захворювання, задля подальшої стратегії виходу з карантину та проведення протиепідемічних заходів.

Спікери:

Прилипко Юрій, голова Гостомельської селищної ради;

голова Гостомельської селищної ради; Крупська Ольга, президент ГО "Фундація "Національного розвитку та інновацій";

президент ГО "Фундація "Національного розвитку та інновацій"; Цимбалюк Віталій, президент Національної академії медичних наук України;

президент Національної академії медичних наук України; Задорожня Вікторія, д.м.н, директор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, профессор "Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної Академії медичних наук України";

д.м.н, директор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, профессор "Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної Академії медичних наук України"; Шевчук Олександр, голова правління приватного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ДІАПРОФ-МЕД";

голова правління приватного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ДІАПРОФ-МЕД"; Родина Наталія, заступник директора "Київського обласного лабораторного центру МОЗ України";

заступник директора "Київського обласного лабораторного центру МОЗ України"; Протас Святослав, к.м.н, почесний голова ГО "Інститут громадського здоров’я";

к.м.н, почесний голова ГО "Інститут громадського здоров’я"; Котенко Артем, представник відокремленого підрозділу ГО "Українська асоціація інвалідів АТО";

представник відокремленого підрозділу ГО "Українська асоціація інвалідів АТО"; Згурєва Оксана, представник ГО "Бізнес Хелп";

представник ГО "Бізнес Хелп"; Скуратівська Надія, депутат Гостомельської селищної ради;

депутат Гостомельської селищної ради; Левківський Андрій, директор КНП "Ірпіньський міський центр первинної медико-санітарної допомоги".

Участь для журналістів можлива лише в режимі онлайн, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні.

Запитання можна буде задати у прямому ефірі:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

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