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  • 4.05.20 11:00 Онлайн-трансляція "Презентації проекту тестування жителів Гостомеля на імунітет до COVID - 19"
01 травня 2020, пʼятниця, 09:59 25
Прес-центр 2020-05-01T13:30:03+03:00
Українські Новини
4.05.20 11:00 Онлайн-трансляція "Презентації проекту тестування жителів Гостомеля на імунітет до COVID - 19"

4.05.20 11:00 Онлайн-трансляція "Презентації проекту тестування жителів Гостомеля на імунітет до COVID - 19"

Алина Заика

4 травня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться онлайн-трансляція "Презентації проекту моніторингу за популяційним імунітетом населення смт. Гостомель Києво-Святошинського району Київської області проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Гостомельська селищна рада спільно з ГО "Фундація "Національного розвитку та інновацій" виступили з ініціативою проекту проведення на території селища Гостомель тестування мешканців шляхом забору крові і проведення імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням тест систем DIA®-SARS-CoV-2-NP-lgG  виробництва приватного акціонерного товариства "Науково-виробнича компанія "ДІАПРОФ-МЕД", що дасть можливість отримати інформацію про імунну відповідь організму до коронавірусної інфекції.    

Головною метою проекту є визначення осіб з наявним імунітетом та безсимптомних носіїв захворювання, задля подальшої стратегії виходу з карантину та проведення протиепідемічних заходів.

Спікери:

  • Прилипко Юрій, голова Гостомельської селищної ради;
  • Крупська Ольга, президент ГО "Фундація "Національного розвитку та інновацій";
  • Цимбалюк Віталій, президент Національної академії медичних наук України;
  • Задорожня Вікторія, д.м.н, директор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, профессор "Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної Академії медичних наук України";
  • Шевчук Олександр, голова правління приватного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ДІАПРОФ-МЕД";
  • Родина Наталія, заступник директора "Київського обласного лабораторного центру МОЗ України";
  • Протас Святослав, к.м.н, почесний голова ГО "Інститут громадського здоров’я";
  • Котенко Артем, представник відокремленого підрозділу ГО "Українська асоціація інвалідів АТО";
  • Згурєва Оксана, представник ГО "Бізнес Хелп";
  • Скуратівська Надія, депутат Гостомельської селищної ради;
  • Левківський Андрій, директор КНП "Ірпіньський міський центр первинної медико-санітарної допомоги".

Участь для журналістів можлива лише в режимі онлайн, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні.

Запитання можна буде задати у прямому ефірі:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

З організаційних та технічних питань звертайтесь до прес-центру за тел.: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

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