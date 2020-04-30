"Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія"

З початку розповсюдження коронавірусної інфекції компанія "Епіцентр" відгукнулася на ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними засобами захисту та обладнанням для боротьби з СОVID-19. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У межах цієї співпраці національна мережа торгових центрів "Епіцентр" оплатила авіарейс з Китаю, який здійснював літак Ан-225 "Мрія" авіакомпанії "Антонов". 23 квітня літак привіз до України засоби індивідуального захисту для лікарів. Компанія може надати фінансовий звіт про оплату, яку було здійснено авіакомпанії "Антонов".

Як повідомляв Президент України Володимир Зеленський, на борту літака були гуманітарний та комерційний вантажі. У межах загального вантажу, "Епіцентр" на гуманітарні цілі закупив для передачі у лікарні України 2 мільйони медичних масок, 75 тисяч захисних костюмів, 30 тисяч спеціальних окулярів. Всі ці засоби індивідуального захисту будуть передані в обласні та міські департаменти охорони здоров’я для подальшого постачання у лікарні.

"Всі знають, що зараз у всьому світі неймовірна конкуренція за медичні товари. Ціною великих зусиль, використавши багаторічні контакти з виробниками та постачальниками в Китаї, компанії вдалося закупити цей вантаж для України. Після складних переговорів досягнуто домовленостей з ДП "Антонов" на доставку вантажу попри величезний лист очікування на літак "Мрія"", — пояснив генеральний директор ТОВ "Епіцентр К" Петро Михайлишин.

Як зазначає гендиректор, частина вантажу дійсно призначалася для продажу в мережі "Епіцентр".

"Ми — комерційна структура, яка заснована на принципах великих світових компаній і працюємо аби забезпечити українців товарами першої необхідності", — підкреслив він.

Компанією "Епіцентр" було прийняте рішення не озвучувати участь у фінансуванні рейсу.

"Прибуття такого рейсу — це подія національного масштабу, яку має коментувати Президент, як це було наприклад у сусідній Польщі, де подібний вантаж разом із головою держави зустрічала вся країна. Медичні товари, привезені з Китаю, потрібні для українців. Наша задача врятувати людей та захистити медиків, немає різниці, яка форма власності вантажу, призначеного для здійснення цієї місії", — сказав він.

З моменту прильоту "Мрії" в Україну всім обласним державним адміністраціям та регіональним благодійним фондам були розіслані листи з проханням надати потреби області в засобах захисту.

Частина вантажу вже передана до Хмельницької області, яку компанія "Епіцентр" згідно зі зверненням Президента забезпечує всім необхідним для боротьби з коронавірусом.

Усі інші запити акумульовані й опрацьовані та з 1 травня починається доставка медичних масок, костюмів та окулярів по областях України.

У компанії наголосили, що вантаж оформлений зі звільненням від сплати ввізного мита й ПДВ, від якого згідно зі змінами до законодавства звільняється всі медичні товари, як гуманітарного, так й комерційного призначення.

Як відомо, Верховна Рада України, з метою подолання пандемії вірусу COVID-19, ухвалила Закон України, яким були звільнені від сплати ввізного мита та ПДВ, товари медичного призначення, що ввозяться на митну територію України під час епідемії.

Нагадаємо, з початку розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні компанія "Епіцентр" взяла на себе соціальну місію — забезпечити населення України засобами захисту та дезінфекції. В компанії був сформований оперативний штаб, який виділив 150 млн грн на боротьбу з епідемією. Також штабом були проведені перемовини з усіма виробниками та постачальниками товарів для захисту та дезінфекції, як в Україні, так й закордоном та укладені довгострокові договори на постачання цієї продукції.

З початком пандемії було організовано вже 15 поставок засобів захисту та дезінфекції літаками з Китаю. Ці поставки систематичні, відповідно такі товари, як: маски, респіратори, захисні костюми постійно в наявності в мережі "Епіцентр". Крім того, з березня компанія має значні обсяги згаданих товарів на логістичних складах.

До кінця травня, у разі потреби, згідно з укладеними договорами, "Епіцентр" готовий забезпечити понад 50 млн масок, 200 тис. комбінезонів, понад 300 тис. окулярів, 3 млн респіраторів, 200 тонн антисептиків.