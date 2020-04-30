Після пандемії виграє той, хто краще всього був готовий до цифрової трансформації, — Шимків

Пандемія COVID-19 стане поштовхом для розвитку тих країн, які будуть готові інвестувати в діджиталізацію і цифрову трансформацію. Про це в ефірі радіо НВ заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Він підкреслив, що глобальний карантин кардинально змінить поведінкову модель людини, і, як наслідок, багато соціальних моделей. На думку Шимківа, не залишиться ні однієї індустрії в світі, яка вийде з карантину без втрат. Але ті компанії і країни, які активно впроваджували діджиталізацію до пандемії зможуть їх мінімізувати.

"До "Дарниці" рішення про цифровізацію ми прийняли багато років тому. У нас вся інфраструктура в хмарі. Тому на нас карантин і перехід в частково віддалену роботу ніяк не вплинув. У нас навіть маршрут транспорту, який повинен привезти наших робітників на завод, розраховується автоматично. Ми використовуємо дуже багато цифрових технологій у всіх наших процесах, багато з яких автоматизовані. Крім того, ми і раніше приділяли велику увагу питанню захисту нашого персоналу, його безпеки, доступу до лікарських препаратів. Всі наші співробітники забезпечені медичною страховкою. Так, є ризики, але їх подолання залежить від грамотного управління і знання того, як їх мінімізувати", - підкреслив Шимків.

"Через пандемію COVID-19 програють не тільки окремі галузі. Програє й глобальна економіка. Але в той же час вона і створить нові можливості для розвитку бізнесу, для створення нового бізнесу. Але ті підприємства, які не готові до цифрової трансформації, до роботи віддалено - навряд чи зможуть відновитися після закінчення карантину", - додав він.

У подальшому, на думку голови ради директорів Darnitsa Group, крім глобальної цифрової трансформації і діджиталізації, країни будуть збільшувати інвестування в клінічні випробування з пошуку нових рішень в області імунології та вивчення природи вірусів. Також, спрогнозував Шимків, кардинальні зміни чекають на медичну галузь.

"Підходи до медицини точно зміняться. Буде вдосконалюватися питання тестування пацієнтів, сегментування населення за ризиками, моніторинг, забезпечення захисту і безпеки лікарів. Ми всі прийдемо до необхідності розвитку телемедицини, реструктуризації та реорганізації лікарень і госпіталів. Медичну систему в світі чекають досить серйозні зміни", - сказав Шимків.