У 2019 "Фармак" сплатив 650 млн гривень податків

У 2019 році великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) сплатила 650 млн гривень податків.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Пандемія показала, наскільки важлива роль фармацевтики для життя людства. Фармацевтичний ринок — один із найдинамічніших у світі у зв’язку зі швидким розширенням асортименту лікарських засобів і високим попитом на них. Нарощення експортного потенціалу лікарських засобів сприяє посиленню іміджу країни як міжнародного гравця, забезпечує формування продукту з високою доданою вартістю та гарантує надходження валютного виторгу в Україну. Проте у стратегії експорту країни фармацевтичну продукцію не включено до перспективних секторів економіки для розвитку експорту відповідно до Експортної стратегії України. Допомога держави щодо розвитку експорту лікарських засобів також могла б зробити значний внесок у розвиток вітчизняного виробництва й наукоємної промисловості загалом. Фармпідприємства дають приблизно 1% ВВП і сплачують до бюджету значні кошти у вигляді податків. За результатами 2019 року сума податкових відрахувань "Фармак" становила приблизно 650 млн грн", - сказав виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк.

Він зазначив, що саме фармацевти та лікарі рятують сьогодні у світі мільйони життів.

"Цьогоріч компанії виповнюється 95 років. Сьогодні у "Фармак" сконцентровані сучасні технології, інноваційні рішення та потужний науковий потенціал. За останні п’ять років інвестиції в науково-технічний комплекс, виробниче обладнання, дослідницьку діяльність становлять 3,4 млрд грн. "Фармак" щорічно інвестує в дослідження та наукові розробки понад 15 млн доларів. Сьогодні в компанії працюють 150 науковців, з яких 42 кандидати наук і 5 докторів наук. Ми проводимо дослідження наших ліків у європейських лабораторіях і наукових полігонах у США. Тому ми будемо збільшувати інвестиції в розробки та розвиток", - сказав Костюк.

За його словами, у 2020 році компанія планує збільшити суму інвестицій, при цьому кошти першочергово будуть спрямовані на будівництво нового лабораторно-офісного центру, у якому будуть проводитися розробки сучасних складнокомпонентних лікарських засобів, які врятують багато людських життів.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.