2019 "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень

2019 рік великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ), згідно з фінансовою звітністю, підготовленою за стандартами МСФЗ, закінчила з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Аудитором фінансової звітності виступило ТОВ "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані".

"Компанія продовжує неухильно дотримуватися стратегії розвитку експортного потенціалу. У 2019 році експортні продажі становили 24,2 % від загальної суми виторгу. Продукцію «Фармак» купували у 28 країнах світу. Компанія залишається в трійці лідерів у Республіці Узбекистан і продовжує роботу на добре регульованих ринках", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на сьогодні компанія співпрацює з партнерами з Європейського Союзу, Південно-Східної Азії, регіону MENA, Австралії, Нової Зеландії. Наприклад, у Європі вже зареєстровано 37 лікарських засобів і ще 7 лікарських засобів перебувають у процесі реєстрації.

У 2019 році "Фармак" впровадив у виробництво 20 нових продуктів — розширив протизастудний, алергологічний, неврологічний, гастроентерологічний продуктові портфелі та випустив ліки в новому для себе портфелі пульмонології.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.