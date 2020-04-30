Підтримайте вільну, незалежну та безпечну пресу, – Дуня Міятович

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович напередодні Всесвітнього дня свободи преси закликала висловити подяку журналістам та медіа-професіоналам за їхню неоціненну працю задля загального блага.

Про це повідомила Національна спілка журналістів України (НСЖУ), посилаючись на офіційний веб-сайт Ради Європи.

"Ми повинні скористатися цим приводом (Всесвітнім днем свободи преси), щоб зробити паузу та висловити подяку журналістам та медіа-професіоналам за їхню неоціненну працю задля загального блага. Ми повинні визнати, що вони жертвують собою та своїми сім’ями заради нас. Так відбувається завжди, не лише у кризові періоди як зараз. Вони забезпечують нас одним з найпотужніших інструментів, який ми маємо в розпорядженні для прийняття рішень, важливих для нашого життя: правдиву інформацію", – заявила Міятович.

Комісар з прав людини зазначила, що журналісти викривають несправедливість, злочини, корупцію чи зловживання владою - вони тримають дії уряду під контролем громадськості, представляють мотиваційні історії, які надихають на зміни.

Міятович звернула увагу, що безпека журналістів повинна забезпечуватися у будь-який час не лише заради справедливості, а й заради демократії.

"Занадто багато з них заплатили своїм життям або пожертвували своєю свободою, щоб ми могли приймати обґрунтовані рішення та робити наші суспільства більш справедливими", - підкреслила Міятович.