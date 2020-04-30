підписатися на розсилку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
30 квітня 2020, четвер, 18:03 9
ЗМІ 2020-04-30T18:11:58+03:00
Українські Новини
Підтримайте вільну, незалежну та безпечну пресу, – Дуня Міятович

Підтримайте вільну, незалежну та безпечну пресу, – Дуня Міятович

Павло Твердохліб
Свобода слова, Захист журналістів, Рада Європи, Права людини, Дуня Міятович
Дуня Міятович. Фото з відкритих джерел
Дуня Міятович. Фото з відкритих джерел

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович напередодні Всесвітнього дня свободи преси закликала висловити подяку журналістам та медіа-професіоналам за їхню неоціненну працю задля загального блага.

Про це повідомила Національна спілка журналістів України (НСЖУ), посилаючись на офіційний веб-сайт Ради Європи.

"Ми повинні скористатися цим приводом (Всесвітнім днем свободи преси), щоб зробити паузу та висловити подяку журналістам та медіа-професіоналам за їхню неоціненну працю задля загального блага. Ми повинні визнати, що вони жертвують собою та своїми сім’ями заради нас. Так відбувається завжди, не лише у кризові періоди як зараз. Вони забезпечують нас одним з найпотужніших інструментів, який ми маємо в розпорядженні для прийняття рішень, важливих для нашого життя: правдиву інформацію", – заявила Міятович.

Комісар з прав людини зазначила, що журналісти викривають несправедливість, злочини, корупцію чи зловживання владою - вони тримають дії уряду під контролем громадськості, представляють мотиваційні історії, які надихають на зміни.

Міятович звернула увагу, що безпека журналістів повинна забезпечуватися у будь-який час не лише заради справедливості, а й заради демократії.

"Занадто багато з них заплатили своїм життям або пожертвували своєю свободою, щоб ми могли приймати обґрунтовані рішення та робити наші суспільства більш справедливими", - підкреслила Міятович.

Більше новин про: Свобода слова Захист журналістів Рада Європи Права людини Дуня Міятович

Рада ЄС остаточно затвердила Brexit...
Обмежувати свободу пересування без введення надзви...
Рада Європи закликала Раду відкласти закон про мов...
Україна уперше увійшла в сотню країн за рівнем сво...
В пансіонаті для людей похилого віку в Київській області зафіксували спалах коронавірусу
У Київській області продовольчим ринкам дозволили працювати
Новини
НАЗК призупинила держфінансування "Слуги народу" до кінця року 18:54
У 2019 "Фармак" сплатив 650 млн гривень податків 18:30
Швеція вважає, що самоізоляція через коронавірус призведе до насильства і депресії 18:27
Підтримайте вільну, незалежну та безпечну пресу, – Дуня Міятович 18:03
Кличко відвідував ресторан Тищенко, коли там вечеряв екс-депутат Мураєв з друзями 17:58
більше новин
Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 689 млн гривень 21:00 Інфографіка
У Німеччині обурені забороною планових операцій через пандемію, — ЗМІ 17:24
В Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків. В яких областях найбільше хворих 22:17 Інфографіка
Павелко офіційно запросив членів "футбольної" ТСК в Будинок футболу 23:08
Окружний адмінсуд Києва визнав, що генпрокуратура і НАБУ незаконно відкрили справу проти Писарука, - ЗМІ 08:53
більше новин
Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років 07:22 Документ
Пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів, понад 66% відзначають погіршення продажів 12:35
Під Києвом досі тліють ліси: який індекс якості повітря в столиці 11:07 Карта
Карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей 21:21
Індексація пенсій і закінчення карантину. Що зміниться в травні для українців 06:30
більше новин
Три тижні поспіль в Україні не фіксують летальних випадків від грипу, — МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok