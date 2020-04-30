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30 квітня 2020, четвер, 17:24 493
Європа 2020-04-30T18:45:02+03:00
Українські Новини
У Німеччині обурені забороною планових операцій через пандемію, — ЗМІ

У Німеччині обурені забороною планових операцій через пандемію, — ЗМІ

Валерия Драгомирова
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В німецьких клініках склалася парадоксальна ситуація: всі планові операції скасовані, кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії збільшено, а масового напливу пацієнтів з COVID-19 досі немає. У підсумку напівпорожні лікарні відчувають фінансові збитки, а лікарі і медсестри змушені сидіти по домівках. Про це пишуть автори статті видання DW.com. За їх даними, 40% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії німецьких лікарень порожні.

Така ситуація не приносить користі ні пацієнтам, ні самим клінікам. Німецьке об'єднання лікарень DKG вимагає знизити "коронавірусну готовність" і почати поетапне повернення клінік до звичайного режиму роботи.

"Кількість "звичайних" пацієнтів у всіх німецьких лікарнях різко скоротилася, в деяких - вдвічі. Але пацієнти, за лікування яких платять лікарняні каси - це економічна основа всієї системи страхової медицини в Німеччині. Щоб клініки не збанкрутували, уряд ФРН створив для них спеціальний фонд допомоги і платить за кожне лікарняне ліжко, яке простоює в резерві і тому не приносить доходу, по 560 євро на добу", - пишуть автори статті.

За даними видання, невеликим лікарням цих грошей вистачає, щоб зводити кінці з кінцями, але не більшим клінікам, обладнаних найсучаснішою дорогою технікою, яка надає весь спектр медичних послуг, - і про це вже заявив голова Німецького об'єднання лікарень (DKG) Геральд Гасс (Gerald Gaß ).

Міністр охорони здоров'я ФРН Йенс Шпан (Jens Spahn) ще в середині квітня говорив, що в травні - при позитивному розвитку епідеміологічної ситуації - буде можливо крок за кроком повертати клініки до нормального режиму роботи.

"Повернення лікарень до нормального режиму роботи важливо, оскільки відкладання вкрай необхідних хірургічних втручань, зокрема, для видалення пухлин або протезування кульшового суглоба, що призводить до фізичних і душевних страждань пацієнтів, які їх потребують", - цитує видання слова міністра охорони здоров'я ФРН Шпана.

Як раніше повідомлялося, британські лікарі і вчені прийшли до висновку, що призупинення стандартних аналізів, досліджень, планових операцій і прийомів в клініках через концентрацію системи на коронавірусі призводить до погіршення стану здоров'я британців. У країні мають намір відновити всі прийоми і операції, скасовані через заходи щодо стримування поширення COVID-19.

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