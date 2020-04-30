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  • У 2019 "Фармак" збільшив капітальні інвестиції на 14,5% до 714 млн гривень
30 квітня 2020, четвер, 17:19 11
Економіка 2020-04-30T17:19:46+03:00
Українські Новини
У 2019 "Фармак" збільшив капітальні інвестиції на 14,5% до 714 млн гривень

У 2019 "Фармак" збільшив капітальні інвестиції на 14,5% до 714 млн гривень

Александр Дмитриенко

У 2019 році великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) збільшила капітальні інвестиції на 14,5% до 714 млн гривень порівняно з 2018 роком.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, ці кошти були спрямовані на будівництво нового виробництва рідких лікарських засобів, модернізацію та дооснащення наявних виробництв, завершення обладнання нового таблеткового виробництва, приведення виробничих потужностей у відповідність до вимог FDA, оновлення автопарку, проєкти з енергозбереження, дооснащення лабораторного комплексу інноваційними приладами та обладнаннями, реалізацію ІТ-проєктів для автоматизації багатьох бізнес-процесів, що вимагаються на сучасному фармацевтичному виробництві.

Компанія розпочала проєкт з інтегрованого бізнес-планування (IBP), який охопить усі основні процеси ланцюга планування — від попиту та постачання до оптимізації залишків — і сприятиме поліпшенню обіговості та скороченню фінансового циклу.

Також у 2019 році ЄБРР надав «Фармак» фінансування в розмірі 15 млн євро на п’ятирічний строк.

Ці інвестиції будуть спрямовані компанією в розширення виробництва та модернізацію науково-дослідних лабораторій, що сприятиме розвитку інновацій, впровадженню найкращої галузевої практики та стимулюванню конкуренції серед вітчизняних фармацевтичних виробників.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

 

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