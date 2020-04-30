У 2019 році члени правління "Укрзалізниці" отримали в середньому по 12 млн гривень винагороди, – фінзвітність

В 2019 році члени правління державного акціонерного товариства "Укрзалізниця" отримали винагороду в розмірі в середньому по 12 млн гривень на кожного члена правління, члени наглядової ради – в середньому по 6 млн гривень винагороди. Порівняно з 2018 роком виплати винагороди правлінню "Укрзалізниці" збільшилися на 80% до 71,4 млн гривень, наглядовій раді - в 2,3 рази до 43,4 млн гривень.

Про це йдеться у фінансовій звітності компанії за 2019 рік, передають Українські Новини.

Винагорода правлінню "Укрзалізниці" складалися, в основному, з заробітної плати, відповідних нарахувань і премій, в 2019 році вона склала 71,417 млн гривень, в 2018 році - 39,654 млн гривень.

До складу правління "Укрзалізниці" входять виконуючий обов'язки голови правління Іван Юрик та 5 членів правління.

В 2019 році винагорода членам наглядової ради склало 43,425 млн гривень, в 2018 році - 19,141 млн гривень. Станом на 31 грудня 2019 року до складу наглядової ради "Укрзалізниці" входило 7 осіб.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні Кабінет Міністрів України призначив на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Івана Юрика замість Желько Марчека.

Посаду т.в.о. голови правління компанії Марчек обіймав з 5 лютого 2020 року.

У січні Кабмін звільнив Євгена Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці".

В 2019 році "Укрзалізниця" збільшила чистий прибуток у 14,7 разів, або на 2,784 млрд гривень, до 2,988 млрд гривень у порівнянні з 2018 роком.

Дохід від реалізації продукції в 2019 році збільшився на 8,3%, або 6,95 млрд гривень до 90,352 млрд гривень.

До складу компанії входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.