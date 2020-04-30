Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що його активна участь у протидії епідемії коронавирусу на Харківщині та надання допомоги харківським пенсіонерам, - громадянська позиція, що не припускає ніяких політичних цілей.

Про це він розповів в ефірі міжнародного телеканалу "Настоящее время".

"Я чую, вже починаються розмови, що свою допомогу я буду конвертувати в голоси, - відповів бізнесмен на запитання журналіста. - Я гарантую всім, заявляю абсолютно ясно: я в політику не піду, голоси мені не потрібні. Нехай голоси залишать собі - вони мені не потрібні. мені, крім посмішок харків'ян, нічого не треба".

Олександр Ярославський підтвердив, що готовий вкласти в протидію COVID-19 більш як $10 млн власних коштів: на закупівлю ПЛР-тестів, медобладнання, і інші "антикоронавірусні" цілі.

Зараз бізнесмен зайнятий організацією сучасного центру вірусології в створюваному їм бізнес-парку Екополіс ХТЗ". "Я думаю, це будуть десятки мільйонів доларів, - сказав він. - Подібний центр в Ухані коштував 44 мільйони доларів. Я не знаю, чи буде це такий же [центр] чи кращий, але, у всякому разі, він буде не гірший - це 100%. Ми вже працюємо над запуском. Сьогодні була велика нарада у міського голови ".

Відповідаючи на запитання ведучої про мотиви допомоги Харкову в протистоянні епідемії коронавірусу, Ярославський зазначив, що в будь-якому випадку допомагав би рідному регіону.

"Тут вся моя сім'я: мама в Харкові, брат в Харкові, всі мої друзі в Харкові. Я як справжній харків'янин маю допомогти своєму регіону. Ми всі від плоті і крові українці - я маю на увазі кола тих, кого знаю. Все зробили стану в Україні. Так чому ми не повинні допомогти своїй країні в цю тяжку хвилину? і кому як не до нас звернутися Президенту? він звертається до всіх, також звернувся і до бізнесу. я вважаю, що він правильно зробив, я вдячний йому за це. навіть якби він не звернувся, я в будь-якому випадку допомагав би Харкову, як я йому завжди допомагаю ", - пояснив Ярославський.

Крім цього, ведуча, посилаючись на дані рейтингів Forbes, згідно з якими Ярославський фігурував в десятці найбагатших людей України, поцікавилася нинішнім розміром його стану.

"Свій стан я оцінюю в красуню дружину, п'ятьох прекрасних дітей, маму, брата, друзів - це саме мій класний стан. А гроші - це таке ... Важливо, щоб людина була щаслива і раділа життю - ось це безцінний стан. Повірте мені, я кайфую від життя", - підсумував бізнесмен.

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