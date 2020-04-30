На посаду глави Держгеокадастру претендує чиновник, який замішаний у земельних схемах, – ЗМІ

Тренд на залучення у владу "позавчорашніх" кадрів, з забутою репутаційною токсичністю, набирає обертів. Головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр), що розпоряджається державними сільськогосподарськими землями та управляє оператором земельного кадастру може стати Олег Кулініч, який вже обіймав цю посаду в 2009-2010 роках.

Про це повідомило інтернет-видання "КП в Україні".

Кілька місяців тому спробу "зайти" в Держгеокадастр робив ще один топ-чиновник минулих років - колишній голова Київзему Олександр Луцький. Він фігурував на опублікованих нардепом від фракції "Слуга народу" Гео Леросом "плівках Єрмака", нібито при спробі купити посаду в Держгеокадастрі. Чи пов'язано просування Кулініча з провалом Олександра Луцького та чи є ця ініціатива приватної або узгодженої з Кабінетом Міністрів України - достеменно невідомо.

Олег Кулініч (тезка народного депутата від групи "Довіра" Олега Івановича Кулініча, ніяк з ним не пов'язаний) був призначений главою Держкомзему за квотою "Блоку Литвина", в рамках коаліційних домовленостей, в кінці 2008 року. Він став 9-м головою земельної служби та - судячи з актуальних відгуками учасників земельного ринку - далеко не найкращим.

"Ситуація в галузі земельних відносин ускладнилася в останні роки через непрофесіоналізм керівництва Держкомзему України, зростання його корумпованості (за даними загальнонаціональних досліджень 2008-2009 років порогової програми корпорації "Виклики тисячоліття "щодо отримання документів дозвільного характеру на операції з землею в 2009 році зросли до 85%), - писали на ім'я Президента в березні 2010 року представники громадських організацій в земельній сфері звертаючи увагу також на усунення відданих системі земельних органів професійних фахівців (сьогодні з 27 регіональних головних управлінь лише в 9 очолюють фахівці: наприклад в Івано-Франківській області начальником головного управління земресурсів призначили вчителя історії)".

На каденцію Кулініча припала масова видача держактів на земділянки. Топова соціальна кампанія, під яку спочатку Держкомзем запросив 6 млрд гривень державного фінансування (після громадського резонансу сума була знижена до 500 млн гривень) проте провалилася - відомство не встигло закінчити роботи, навіть "нагнувши" приватні компанії під загрозою відкликання ліцензії та справно витративши усі бюджетні гроші. 32 млн гривень з них було використано на відправку поштових відправлень громадянам із інформацією про законодавчі норми.

Один з корупційних скандалів в каденцію Олега Кулініча був настільки масштабним, що його відгомони тривають досі.

За даними розслідування Bihus.Info в 2010 році 42 га землі ландшафтного заказника в Конча-Заспі розділені на 13 ділянок були незаконно відчужені на користь оточення нардепа Андрія Деркача - його помічників та членів їх сімей. Факт незаконного відчуження земель підтвердила Служба безпеки України, а Державне бюро розслідувань (ДБР) та прокуратура відкрили кримінальне провадження.

Землі були передані керівництвом Обухівської районної державної адміністрації, яке отримувало прямі вказівки від Олега Кулініча.

У січні 2020 року Печерський районний суд м. Києва вже наклав арешт на ці ділянки орієнтовною вартістю 930 млн гривень. Як повідомляє СБУ, зараз приймаються процесуальні заходи щодо повернення незаконно відчужених земельних ділянок у держвласність. З 23 осіб, які отримали цю землю в 2010 році, мінімум 17 - з оточення Андрія Деркача.

Пробувши на посаді менше 2 років - до вересня 2010 року Олег Кулініч був звільнений після низки корупційних скандалів у відомстві - надмірними навіть за мірками "донецької команди", яка як раз зміцнювалася у владі. Тодішній голова Державного комітету з регуляторної політики і підприємництва Михайло Бродський був змушений звернутися до Генеральної прокуратури, а також до Кабміну зі скаргою на те, що Держкомзем відмовляється співпрацювати з його комітетом. Суть конфлікту зводилася до того що відомство під керівництвом Кулініча мертвою хваткою тримався за право видавати ліцензії та дозволи в той час як комітет намагався дерегулювати їх. У Кабміні заявили що "Олег Кулініч був звільнений з посади за результатами аналізу роботи Держкомзему" - максимально різке для держчиновників формулювання. Володимир Литвин був змушений відхрещуватися про причетність до призначення Олега Кулініча та заявив, що він особисто "завжди був проти квот".

З огляду на відсутність лави запасних у "зеленої команди", необхідність шукати відповідні кадри ззовні зрозуміла та неминуча. Так періодично в якості кандидатів виникали імена Сергія Тігіпка та Михайла Саакашвілі. У випадку з Кулінічем є ймовірність, що репутаційний негатив пересилить навіть жадібність і кадровий голод.

Довідка

Олег Кулініч працював радником міністра палива та енергетики України, заступником державного секретаря Мінпаливенерго, керівником групи радників першого віце-прем'єр-міністра України.

25 жовтня 2006 року розпорядженням Кабміну був призначений віце-президентом державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" з юридичних питань і корпоративних ризиків. Працював під керівництвом Андрія Деркача.