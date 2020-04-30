Прогнози щодо врожаю знижені на 20%, але все може змінитися завдяки погоді і технологіям, - Бахматюк

Олег Бахматюк, акціонер одного з найбільших агрохолдингів України "Укрлендфармінг", розповів про прогнози на урожай 2020 року і про те, що може поліпшити ситуацію з посухою.

Про це Олег Бахматюк розповів в інтерв'ю "Стране", повідомляє ДС. Він підтвердив, що рівень вологи дуже низький, і прогнози щодо врожаю офіційно знижені на 20%. Але є фактори, які можуть сприятливо вплинути на врожайність культур. "20%, вважаю, це коректний перегляд. Але є фактори, на які ми не впливаємо. Якщо Бог дасть дощу і хорошу погоду, все ще може змінитися. За технологіями Україна якщо не на рівні Німеччини і Франції, то дуже близько. Так що все, що залежить від аграріїв, ми зробимо ", - заявив бізнесмен.

Також Олег Бахматюк розповів, що посуха цього року - проблема не разова. "Змінюються кліматичні умови - фактично ті піщані бурі, що недавно накрили Україну, це наслідок перетворення значної частини нашої країни в напівпустелю або в посушливий степ, - вважає бізнесмен. - Причина тут не тільки у відсутності дощів, але і в хаотичній вирубці лісів, яка йшла довгі роки".

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України.