підписатися на розсилку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Прогнози щодо врожаю знижені на 20%, але все може змінитися завдяки погоді і технологіям, - Бахматюк
30 квітня 2020, четвер, 15:00 216
Економіка 2020-04-30T15:04:52+03:00
Українські Новини
Прогнози щодо врожаю знижені на 20%, але все може змінитися завдяки погоді і технологіям, - Бахматюк

Прогнози щодо врожаю знижені на 20%, але все може змінитися завдяки погоді і технологіям, - Бахматюк

Ярина Вацяк
Олег Бахматюк
Олег Бахматюк

Олег Бахматюк, акціонер одного з найбільших агрохолдингів України "Укрлендфармінг", розповів про прогнози на урожай 2020 року і про те, що може поліпшити ситуацію з посухою.

Про це Олег Бахматюк розповів в інтерв'ю "Стране", повідомляє ДС. Він підтвердив, що рівень вологи дуже низький, і прогнози щодо врожаю офіційно знижені на 20%. Але є фактори, які можуть сприятливо вплинути на врожайність культур. "20%, вважаю, це коректний перегляд. Але є фактори, на які ми не впливаємо. Якщо Бог дасть дощу і хорошу погоду, все ще може змінитися. За технологіями Україна якщо не на рівні Німеччини і Франції, то дуже близько. Так що все, що залежить від аграріїв, ми зробимо ", - заявив бізнесмен.

Також Олег Бахматюк розповів, що посуха цього року - проблема не разова. "Змінюються кліматичні умови - фактично ті піщані бурі, що недавно накрили Україну, це наслідок перетворення значної частини нашої країни в напівпустелю або в посушливий степ, - вважає бізнесмен. - Причина тут не тільки у відсутності дощів, але і в хаотичній вирубці лісів, яка йшла довгі роки".

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України.

 

Більше новин про:

В Україні третій день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом
В Україні 50-й день карантину: скільки залишилося до його закінчення
Новини
У Харкові на вулиці затримали оголену жінку з ножем і головою доньки в пакеті 15:21
Прогнози щодо врожаю знижені на 20%, але все може змінитися завдяки погоді і технологіям, - Бахматюк 15:00
Микола Чечоткін. Фото:
Перед травневими святами голова ДСНС попросив українців не спалювати траву і сміття 14:31
Кабмін виділив непрацюючим з-за карантину ФОПам 1,6 млрд грн на компенсацію по догляду за дитиною 14:23
Який район Києва лідирує по захворюваності COVID-19, — Інфографіка 14:11
більше новин
Навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини, - політолог 15:27
Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти 16:00
"Дарниця" почала співпрацю з сервісом доставки ліків Liki24.com 18:29
Павелко офіційно запросив членів "футбольної" ТСК в Будинок футболу 23:08
Перенесення планових операцій через пандемію призведе до погіршення здоров'я українців і перенавантаженню клінік восени, - ЗМІ 11:17
більше новин
Сезонні роботи за кордоном для українців: Кабмін буде видавати дозволи окремо на кожен запит 18:49
Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років 07:22 Документ
Під Києвом досі тліють ліси: який індекс якості повітря в столиці 11:07 Карта
Карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей 21:21
Індексація пенсій і закінчення карантину. Що зміниться в травні для українців 06:30
більше новин
Після падіння у Києві збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok