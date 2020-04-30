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  • Міненерго представило комплекс заходів для виведення енергетичної системи України з кризи
30 квітня 2020, четвер, 13:21 8
Економіка 2020-04-30T15:00:03+03:00
Українські Новини
Міненерго представило комплекс заходів для виведення енергетичної системи України з кризи

Міненерго представило комплекс заходів для виведення енергетичної системи України з кризи

Ольга Фандорина
Міненерго, Криза енергетики

На першому засіданні Антикризового енергетичного штабу в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Ольга Буславець представила комплекс кроків, спрямованих на подолання існуючих кризових явищ в енергетиці та попередження нових. Про це йдеться в повідомленні Минекоенерго.

В. о. міністра пояснила, що складна ситуація, в якій опинилася українська енергетика, виникла через два системні проблеми: фізичну та фінансову розбалансованість енергетичної системи. Вони були викликані, зокрема, імпортом електроенергії з Білорусії та Росії, зменшенням споживання електроенергії за теплої зими і карантин; імпортом електроенергії з Білорусії та Росії, зростанням генерації з ВДЕ, що змушує постійно балансувати енергетичну системи.

Як наслідок, на шахтах і ТЕС накопичилося надмірна кількість вугілля, на який немає попиту, а державні та приватні підприємства з усіх сфер генерації не отримали значну кількість коштів. Зараз борги ДП «Гарантований покупець» перед підприємствами ВДЕ складають 7500000000 гривень, НАЕК «Енергоатом» - 4 млрд. «Укренерго» має «Гарантована покупцю» та АЕС 11100000000 гривень, а споживачі і електропостачальників «Укренерго» - 5 , 3 млрд гривень.

Така ситуація негативно впливає не тільки на енергетику, але і на економіку країни в цілому. «Ми повинні розуміти, що енергетична галузь має свій мультиплікативний ефект на багато галузей. Енергетика є базовою, фундаментальною галуззю », - підкреслила Буславець.

Щоб виправити ситуацію Минекоенерго затвердив новий Прогнозний енергетичний баланс, а також планує: укласти меморандум з інвесторами про зниження «зеленого тарифу», зупинити будівництво нових сонячних і вітряних електростанцій по системі «зеленого» тарифу і перейти на конкурентну систему підтримку (аукціони). Також планується перегляд паливного балансу України, надалі його будуть розраховувати на 2-5 років, щоб можна було визначати реальні потреби у вугіллі і розробляти довгострокові програми розвитку вугільної галузі.

Також планується усунути адміністративні обмеження на ринку електроенергії, щоб виробники не несли збитки через викривлені ціни, удосконалити систему ПСО з перспективою переходу на європейську модель підтримки населення, ухвалити низку законопроектів, щоб погасити заборгованість перед «Енергоатомом» і «Укргідроенерго» у розмірі 12 млрд гривень , вивільнити ще 700 млн гривень на погашення заборгованості Укренерго перед ВДЕ та АЕС і 200 млн євро на заходи щодо безпеки експлуатації атомних енергоблоків.

За результатами засідання учасники попередньо схвалили проект рішення Антикризового енергетичного штабу, щоб надалі узгодити його з усіма зацікавленими сторонами та затвердити ці першочергові кроки подолання кризи.

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