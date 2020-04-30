Міненерго представило комплекс заходів для виведення енергетичної системи України з кризи

На першому засіданні Антикризового енергетичного штабу в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Ольга Буславець представила комплекс кроків, спрямованих на подолання існуючих кризових явищ в енергетиці та попередження нових. Про це йдеться в повідомленні Минекоенерго.

В. о. міністра пояснила, що складна ситуація, в якій опинилася українська енергетика, виникла через два системні проблеми: фізичну та фінансову розбалансованість енергетичної системи. Вони були викликані, зокрема, імпортом електроенергії з Білорусії та Росії, зменшенням споживання електроенергії за теплої зими і карантин; імпортом електроенергії з Білорусії та Росії, зростанням генерації з ВДЕ, що змушує постійно балансувати енергетичну системи.

Як наслідок, на шахтах і ТЕС накопичилося надмірна кількість вугілля, на який немає попиту, а державні та приватні підприємства з усіх сфер генерації не отримали значну кількість коштів. Зараз борги ДП «Гарантований покупець» перед підприємствами ВДЕ складають 7500000000 гривень, НАЕК «Енергоатом» - 4 млрд. «Укренерго» має «Гарантована покупцю» та АЕС 11100000000 гривень, а споживачі і електропостачальників «Укренерго» - 5 , 3 млрд гривень.

Така ситуація негативно впливає не тільки на енергетику, але і на економіку країни в цілому. «Ми повинні розуміти, що енергетична галузь має свій мультиплікативний ефект на багато галузей. Енергетика є базовою, фундаментальною галуззю », - підкреслила Буславець.

Щоб виправити ситуацію Минекоенерго затвердив новий Прогнозний енергетичний баланс, а також планує: укласти меморандум з інвесторами про зниження «зеленого тарифу», зупинити будівництво нових сонячних і вітряних електростанцій по системі «зеленого» тарифу і перейти на конкурентну систему підтримку (аукціони). Також планується перегляд паливного балансу України, надалі його будуть розраховувати на 2-5 років, щоб можна було визначати реальні потреби у вугіллі і розробляти довгострокові програми розвитку вугільної галузі.

Також планується усунути адміністративні обмеження на ринку електроенергії, щоб виробники не несли збитки через викривлені ціни, удосконалити систему ПСО з перспективою переходу на європейську модель підтримки населення, ухвалити низку законопроектів, щоб погасити заборгованість перед «Енергоатомом» і «Укргідроенерго» у розмірі 12 млрд гривень , вивільнити ще 700 млн гривень на погашення заборгованості Укренерго перед ВДЕ та АЕС і 200 млн євро на заходи щодо безпеки експлуатації атомних енергоблоків.

За результатами засідання учасники попередньо схвалили проект рішення Антикризового енергетичного штабу, щоб надалі узгодити його з усіма зацікавленими сторонами та затвердити ці першочергові кроки подолання кризи.