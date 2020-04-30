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30 квітня 2020, четвер, 12:09 373
Суспільство 2020-04-30T13:30:03+03:00
Українські Новини
Інститут когнітивного моделювання проводить лекції зі стресостійкості для нардепів "Слуги народу"

Інститут когнітивного моделювання проводить лекції зі стресостійкості для нардепів "Слуги народу"

Ірина Дорофейчук
Наука, Стрес, партія, Лекція, Інститут когнітивного моделювання
Інститут когнітивного моделювання. Фото: ІКМ
Інститут когнітивного моделювання. Фото: ІКМ

Вчора, 29 квітня депутати від партії "Слуга народу" прослухали першу з чотирьох онлайн-лекцій на тему "Адаптація до агресивного середовища: стресостійкість в активній соціальній сфері", які проводить Інститут когнітивного моделювання. Про це заявили на офіційній сторінці Інституту у Facebook.

"Карантин – це не привід сидіти без діла, тому вже сьогодні науковий керівник Інституту когнітивного моделювання Спартак Суббота розпочав онлайн-курс для депутатів партії Слуга народу", - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що під час майже двогодинної онлайн-трансляції учасники дізналися про те, як адаптовуватися до агресивного середовища і виховати в собі стресостійкість, працюючи в активній соціальній сфері.

Попереду на депутатів чекає ще три лекції, під час яких Спартак Суббота розповість про методи боротьби з вигоранням, як подолати стрес та захистити себе від іпохондрії.

"Сподіваємося, що наш воркшоп буде корисним для партії Слуга народу, а отримані знання й поради депутати зможуть застосовувати в повсякденному житті", - зазначили в Інституті когнітивного моделювання.

Довідка: Інститут когнітивного моделювання – це сучасний науково-дослідницький центр, що працює в 5 напрямах соціальних комунікацій, а саме: Соціальні технології, Аналітика та соціологічні дослідження, Цифрові технології, Міжнародна діяльність, Соціальна та корпоративна психологія.

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