Інститут когнітивного моделювання проводить лекції зі стресостійкості для нардепів "Слуги народу"

Вчора, 29 квітня депутати від партії "Слуга народу" прослухали першу з чотирьох онлайн-лекцій на тему "Адаптація до агресивного середовища: стресостійкість в активній соціальній сфері", які проводить Інститут когнітивного моделювання. Про це заявили на офіційній сторінці Інституту у Facebook.

"Карантин – це не привід сидіти без діла, тому вже сьогодні науковий керівник Інституту когнітивного моделювання Спартак Суббота розпочав онлайн-курс для депутатів партії Слуга народу", - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що під час майже двогодинної онлайн-трансляції учасники дізналися про те, як адаптовуватися до агресивного середовища і виховати в собі стресостійкість, працюючи в активній соціальній сфері.

Попереду на депутатів чекає ще три лекції, під час яких Спартак Суббота розповість про методи боротьби з вигоранням, як подолати стрес та захистити себе від іпохондрії.

"Сподіваємося, що наш воркшоп буде корисним для партії Слуга народу, а отримані знання й поради депутати зможуть застосовувати в повсякденному житті", - зазначили в Інституті когнітивного моделювання.

Довідка: Інститут когнітивного моделювання – це сучасний науково-дослідницький центр, що працює в 5 напрямах соціальних комунікацій, а саме: Соціальні технології, Аналітика та соціологічні дослідження, Цифрові технології, Міжнародна діяльність, Соціальна та корпоративна психологія.