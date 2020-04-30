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30 квітня 2020, четвер, 11:31 19
Верховна Рада і партії 2020-04-30T13:15:03+03:00
Українські Новини
Влада приховує масштаби економічної кризи від людей, - Бойко

Влада приховує масштаби економічної кризи від людей, - Бойко

Тетяна Зотова
Парламент, Бойко, Опозиційна платформа - За життя, влада, ОП-ЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"У нинішній ситуації найгірше те, що влада бреше людям. Ще місяць тому нам говорили, що країна краще, ніж коли-небудь, готова до кризових випробувань. Але виявилося, що це просто пусті слова. І про це чітко свідчить динаміка виконання Державного бюджету у першому кварталі нинішнього року. За підсумками трьох місяців до держбюджету надійшло на 27,6 млрд гривень менше, ніж заплановано. Виявилося, що гріш ціна і розрекламованим реформам, і всім заявам влади про допомогу та підтримку медицини, яку вона у перші тижні епідемії нібито поспішила надати". Про це заявив Cпівголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, коментуючи виконання бюджету у I кварталі нинішнього року, інформує офіційний портал політичної сили.

Так, зокрема, на боротьбу з епідемією витратили лише трохи більше 1 млрд гривень, навів приклад народний депутат.

"Поки в країні розгорталася епідемія, президент, парламент та уряд вирішували якісь свої кадрові питання, плели інтриги, продавали землю, торгувалися з МВФ, але для усунення реальних загроз не робили нічого, крім введення карантину. Фінансування медицини - ключової галузі, виявилося гіршим (мінус 18% за загальним фондом держбюджету, - ред.), ніж у першому кварталі минулого року, коли у світі про жодну пандемію і згадки не було. Соціальний захист населення недофінансований на 5,6 млрд гривень. На підтримку економіки, і так мізерної, уряд направив на чверть менше, ніж заплановано. Виявилося, що у пріоритеті "нових облич" у владі не здоров'я людей, а власна кишеня. Тому зарплати, доплати і премії всі чиновники, менеджери і члени наглядових рад держкомпаній отримували вчасно і без жодних проблем", - підкреслив Юрій Бойко.

Політик зазначив, що після таких управлінських "художеств" влади довіряти не можна.

"Зараз, коли бюджетом виділені ресурси у Фонд боротьби з коронавірусом, всі витрати з нього необхідно жорстко контролювати. Важливо, щоб ці кошти пішли на допомогу людям та економіці, а не на премії черговим запрошеним у владу "політичним туристам".

Опозиційна платформа - За життя буде домагатися створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для контролю за витратами коштів з антикризового фонду. Ми також виступаємо за повноцінний аудит всіх медустанов країни, щоб розуміти, яка реальна ситуація із забезпеченням усім необхідним у лікарнях наших міст", - підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Він також акцентував на необхідності повної зміни пріоритетів у роботі парламенту.

"Потрібно вносити нові зміни до бюджету, щоб реально зміцнити медицину, стимулювати економіку і допомогти українським родинам. На порядку денному роботи парламенту повинні, нарешті, з'явитися законопроекти, передбачені Мінськими угодами. Сьогодні Україні як повітря потрібен мир - щоб зупинити жертви, подолати епідемію і не допустити колапсу економіки. У країни є шанс припинити війну, уникнути кризи та зубожіння, і завдання президента, уряду, всіх парламентських фракцій - працювати так, щоб цей шанс реалізувати", - резюмував Юрій Бойко.

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