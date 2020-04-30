Банкір, колишній депутат і губернатор Горбаль розповів, як його за 3 хвилини завернули на держконкурсі нібито через недостатність досвіду

Банкір, колишній депутат і губернатор Горбаль розповів, як його за 3 хвилини завернули на держконкурсі нібито

Відомий бізнесмен і політик Василь Горбаль поділився своєю невдалою спробою працевлаштуватися на держслужбу. Як він сам написав в персональному блозі на порталі obozrevatel.com у сеголнішніх реаліях ця місія для нього виявилася нездійсненною.

"Я давно не брав участі в конкурсах, а тут вирішив взяти участь у "карантинному" відборі на голову Держаудиту.

Хтось пам'ятає цю структуру, як могутнє КРУ. Але зараз їй встановлено нову назву – Офіс фінансового контролю.

І якби не пост Ігоря Уманського щодо раптово оголошеного увечері в суботу конкурсу на голову податкової, я б і не заглянув на офіційну сторінку "Єдиного порталу вакансій".

Незважаючи на те, що до цього я брав участь у більш ніж десяти різних конкурсах на державні посади, вже на власному досвіді розумів "бутафорність" цих процедур. Але мене завжди радувала можливість "поштовхатися" в чергах на співбесіду з досвідченими колегами.

І будучи спонукуваний то гіркотою заяви президента, що кадрів у країні немає, то давнім бажанням допомогти навести порядок у контролі за витрачанням бюджетних коштів, я уважно вивчив критерії "добору" – досвіду в такій роботі у мене предостатньо. Перечитавши своє резюме і співставивши його з критеріями відбору, я став рішуче заповнювати формуляри.

Пред'явлені вимоги до кандидатів: сім років стажу - є; досвід роботи на посадах категорії "А" і "Б" (став для себе перераховувати): народний депутат, губернатор, член Ради Нацбанку, радник секретаря РНБО. Знання мов: думав підкріпити дипломом перекладача.

Ще в неділю подзвонив у банк і попросив підготувати необхідні довідки для подання електронної декларації. Ті ж дії зробила і дружина, рухома моїм поривом бути нарешті затребуваним на заклик президента і вельми непростої ситуації в країні.

Термін подачі документів був жорстким: до 18:00 понеділка, 27.04.2020 р.

Я з полегшенням видихнув, коли на початку п'ятої ми змогли відправити всі необхідні документи на вказану електронну адресу.

Зі спокійною душею став чекати виклику на співбесіду в Міністерство фінансів. Але не тут-то було. Відповідь прийшла негайно, 18:03 понеділка. Мені було відмовлено. Три хвилини пішло на підготовку відмови, що було значно менше того, щоб прочитати всі подані документи. Аргументація: відсутність необхідного досвіду.

Я кілька разів перечитав умови відбору ще раз, після чого вирішив додзвонитися до відповідального виконавця. З різних телефонів на вказаний номер впродовж кількох годин додзвонюватися особисто я і моя асистентка.

Мабуть, випадково, один раз знявши трубку, "відповідальна особа" мовила: "За регламентом я не повинна давати відповіді. Всі питання до керівництва".

Для кого я написав цей текст? Швидше за все, для тих, що залишилися наївних людей, які вірять у прозорість Ліфту, конкурсів, відборів та інших кадрових процедур.», - закінчив свою замітку банкір, а також екс-нардеп і губернатор Василь Горбаль.