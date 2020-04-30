ЗМІ розбиралися, кому вигідні негативні коментарі про призначення нового голови ДПС України Любченка

Після призначення на засіданні Кабміну 29 квітня нового керівника Державної податкової служби України в мережі почали поширюватися підозри, нібито Олексій Любченко підпадає під дію закону "Про очищення влади (люстрацію)". Проте, якщо розібратись детальніше, стає ясно, що ці наклепи з'являються не просто так, а ініціаторами повідомлень стають здебільшого нардепи з фракції "Голос". Про це пише Інформаційне агентство ASPI.

За даними відкритих соцдосліджень відомо, що ця політсила менше, ніж за рік, повністю "вбила" свій рейтинг, який "накачали" на особистій популярності Святослава Вакарчука, а він добровільно звільнив пост голови партії… Нардепи з "Голосу" ж в Раді взагалі майже не переймаються проблемами реальної економіки та виробництва, а голосують за те, аби продавати землі України, або позичати гроші у транснаціональних фінансових структур, які керуються світовими магнатами та кшталт Джорджа Сороса. Саме за це у ЗМІ їх давно охрестили "соросятами". Так за чиїм замовленням нардепи з "Голосу" почали атаку в ЗМІ на нового очільника ДПС Олексія Любченка?

Їхні політичні методи відомі – "хайп" та "тренд". Та і щодо Любченка – все почалося с гучної, але неправдивої заяви - перший заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко (фракція "Голос") у Facebook написала, що Олексій Любченко нібито підпадає під люстрацію відповідно до частини третьої статті 1 Закону "Про очищення влади". У коментарях до допису Клименко повідомила, що фракція "Голос" планує подавати скаргу до Національного агентства з питань державної служби та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Але спеціально для пані Клименко пояснимо юридичні аспекти.

По-перше, Європейський суд з прав людини, розглянувши справу "Полулях та інші проти України", визнав, що під час звільнення чиновників за ухваленим у 2014 році Законом “Про очищення влади” була порушена Європейська конвенція з прав людини. В зазначеній справі Євро суд констатував порушення статей 6 та 13 Конвенції (право на ефективний засіб правового захисту), ст. 2 Протоколу №4 до Конвенції щодо забезпечення права на свободу пересування.

Відповідно до реєстру люстрованих чиновників Мін’юсту України особа Олексія Любченка у списках відсутня. Указом президента Януковича він був звільнений з посади заступника Голови Державної податкової адміністрації України ще у червні 2011 року.

Варто зазначити, що відповідно до п.3 ч.1 ст.3 "Закону про люстрацію" передбачено, що заборона поширюється на керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, їх першого заступника чи заступника, заступника Міністра внутрішніх справ України. Олексій Любченко ніколи не обіймав посаду керівника/очільника податкової, він був виключно заступником. Більше того, даний факт підтверджується тим, що у 2009−2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації. З кінця 2012 року до листопада 2014 року – був помічником народного депутата України Віктора Тимошенка. У 2015 році Любченко був одним з претендентів на посаду голови Державної фіскальної служби.

Нагадаємо, в середу, 29 квітня, відбулось засідання Кабінету міністрів України, на якому було призначено Олексія Любченка т.в.о. голови Державної податкової служби. Пізніше міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, які завдання від Кабміну отримав новий керівник податкової Любченко.