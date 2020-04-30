ФДМУ незаконно змінює керівництво "Хмельницькобленерго", - менеджмент компанії

"Під час режиму карантину в Україні, невстановлена група осіб, яка має вплив на чинне керівництво ФДМУ або спільні інтереси з ним, намагається незаконно і безпідставно змінити керівництво "Хмельницькобленерго" та інших державних обленерго і, завдяки цьому, отримати доступ до фінансових ресурсів успішних підприємств", - про це йдеться в заяві менеджменту Компаній, що оприлюднено 30 квітня і текст якого є в розпорядженні "Українських Новин".

30 квітня 2020 р. АТ "Хмельницькобленерго" оприлюднило заяву менеджменту компанії. В заяві йдеться, зокрема про спроби високопосадовців Фонду державного майна України здійснити заміну керівництва "Хмельницькобленерго" з порушенням процедур, ввизначених у Законі "Про акціонерні товариства".

"28.04.2020, як нам стало відомо, відбулося засідання Наглядової Ради АТ "Хмельницькобленерго", на якому було начебто "прийнято рішення" про звільнення в.о гендиректора Товариства О.Козачука і призначення на цю посаду. В. Гапонова. "Начебто прийнято" - тому що в засіданні приймали участь 2 особи, що призначені з порушенням визначеної Законом "Про акціонерні товариства" процедури – не публічно і поза конкурсом. Це рішення буде оскаржено в суді", - йдеться в заяві менеджменту.

В документі зазначається, що 2 члени Наглядової ради напередодні звільнилися за власним бажанням, а їх заміна згідно чинного законодавства, має відбуватися виключно в період здійснення ними повноважень, чого вчасно ФДМУ не зробив. Призначення ж нових членів, стверджується у Заяві, на підставі постанови КМУ №143 від 10.03.2017 р. може здійснюватися тільки на підставі проходження конкурсного відбору, якого не було проведено.

Тим не менш ФДМУ прийняв рішення про заміну вибулих членів Наглядової ради, тобто тих осіб, які станом на дату отримання повідомлення Фонду, вже не є членами Наглядової ради: "ФДМУ не має права здійснювати заміну членів Наглядової ради, які за власною заявою припинили свої повноваження, а спроба такої заміни є грубим порушенням Закону України "Про акціонерні товариства".

При цьому керівництво компанії стверджує, що жодного разу не було надано жодної зрозумілої причини для зміни керівника Товариства. Між тим, як свідчать економічні показники підприємства, воно є лідером серед обленерго з державною часткою. Так, чистий прибуток АТ "Хмельницькобленерго" за 2019 рік склав 85,711 млн. грн., що перевищує прибуток інших 4-х державних обленерго разом узятих (АТ "Харківобленерго" - 1,139 млн. грн, АТ "Запоріжжяобленерго" - 0,672 млн. грн, АТ "Миколаївобленерго" - 30,440 млн. грн, ВАТ "Тернопільобленерго" - 0,639 млн. грн.). В цьому році за результатами 2019 року Компанія планує сплатити до державного бюджету 30 млн. грн. дивідендів, тоді як державні "Запоріжжяобленерго" - 0,2 млн. грн, "Харківобленерго" - 0,3 млн.грн, "Черкасиобленерго" - 2,5 млн. грн.

Крім того, йдеться у заяві, "дії ФДМУ при зміні керівників вищезазначених держпідприємств не узгоджуються з постановою КМУ №256 від 25.03.2020 р., яка рекомендує "суб’єктам господарювання державного сектору економіки, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, і державним банкам з метою забезпечення безперебійної роботи в умовах встановленого карантину утримуватись від кадрових змін в органах управління…".

"Виникає гіпотеза, що коли Україна перебуває в режимі карантину, невстановлена група осіб, яка має вплив на чинне керівництво ФДМУ або спільні інтереси з ним, намагається незаконно і безпідставно змінити керівництво Товариства та інших державних обленерго і, завдяки цьому, отримати доступ до фінансових ресурсів успішних підприємств", - так коментує менеджмент компанії дій посадовців Фонду державного майна України.

"Менеджмент АТ "Хмельницькобленерго" не тримається "за крісла" і готовий піти, - зазначає в.о. генерального директора Олег Козачук – за умов дотримання прозорих та законних процедур не тільки власного звільнення, а й призначення нового керівництва підприємства. З транспарентним конкурсом, публічністю та законністю. Тільки в таких умовах, на думку менеджменту, "можна мати надію, що наступне керівництво державної компанії, продовжить ефективне та вигідне для держави управління підприємством. А також на достойному рівні забезпечить роботою 3,5 тисячі працівників "Хмельницькобленерго" та гарантує енергетичну безпеку всіх мешканців Хмельниччини".

Довідка

АТ "Хмельницькобленерго" забезпечує передачу та постачання електроенергії в Хмельницькій області. Компанія має частку у близько 80 % на ринку електроенергії в регіоні. Компанія обслуговує 550 310 побутових споживачів та 20 170 комерційних і промислових клієнтів. Населення, промислові та інші комерційні підприємства - основні клієнти, продаж яким становить 42 %, 13 % і 11 %, відповідно.

Встановлена трансформаційна потужність - 3 341 МВ-А (7 522 підстанцій). ПАТ "Хмельницькобленерго" володіє 33 000 км повітряних ліній і 1 500 км кабельних ліній електропередачі. Компанія налічує близько 3 560 працівників.