"Фармак" реалізує проект з локалізації виробництва в Узбекистані

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) у фармацевтичному кластері Tashkent Pharma Park реалізує проект з локалізації виробництва в Узбекистані.

Про це йдеться у публікації інтернет-видання uzdaily.

Відповідно до публікації, в Зангіатинському районі Ташкентської області розпочалося будівництво інноваційного науково-виробничого фармацевтичного кластера Tashkent Pharma Park.

Одним із іноземних партнерів у реалізації інвестиційних проектів у новому фармацевтичному кластері виступає українська компанія "Фармак".

""Фармак" всебічно підтримує ініціативу керівництва Узбекистану щодо реалізації комплексних заходів з поліпшення системи забезпечення населення якісними лікарськими засобами, створюючи сприятливі умови для розвитку фармацевтичної галузі. Наша компанія в рамках діяльності фармацевтичного кластера Tashkent Pharma Park планує реалізувати проект з локалізації виробництва лікарських засобів міжнародної якості", - сказав менеджер проекту АТ "Фармак" Олексій Іванченко.

За його словами, крім робочих місць на новому виробничому комплексі буде створена можливість для вивчення сучасних фармацевтичних технологій, компанія поділиться досвідом виготовлення якісних і сучасних лікарських засобів з фахівцями Узбекистану, сприятиме науково-технічним розробкам в республіці.

У публікації наголошується, що цей проект дозволить вирішити питання імпортозаміщення, налагодження виробництва лікарських засобів для лікування патології ендокринної системи та серцево-судинних захворювань, підготовки сучасних кадрів серед місцевих фахівців фармацевтичного та інжинірингового профілю.

Локалізація виробництва з випуску твердих лікарських форм у вигляді таблеток та капсул, що відповідає європейським стандартам GMP, дозволить випускати більше 500 млн. таблеток в рік.

У публікації наголошується, що АТ "Фармак" представлено на ринку Узбекистану протягом більше ніж 15 років. За цей час компанія зарекомендувала себе як надійного партнера і постачальника якісних, сучасних та ефективних лікарських засобів.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.