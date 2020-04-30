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30 квітня 2020, четвер, 08:53 392
Судова влада 2020-04-30T11:00:03+03:00
Українські Новини
Окружний адмінсуд Києва визнав, що генпрокуратура і НАБУ незаконно відкрили справу проти Писарука, - ЗМІ

Окружний адмінсуд Києва визнав, що генпрокуратура і НАБУ незаконно відкрили справу проти Писарука, - ЗМІ

Тетяна Зотова
НБУ, Суд, Банк, Бахматюк, НАБУ, Окружний адміністративний суд міста Києва, Писарук
Окружний адміністративний суд Києва Фото: oask.gov.ua
Окружний адміністративний суд Києва Фото: oask.gov.ua

Справа проти екс-першого заступника голови НБУ Олександра Писарука про надання і нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого “ВіЕйБі банку” Олега Бахматюка, була відновлена незаконно. Про це йдеться у рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва. Повідомляє Depo.ua.  

Окружний адміністративний суд міста Києва своїм рішенням  № 640/475/20 від 22 квітня 2020 року визнав відсутніми повноваження колишнього Першого заступника Генерального прокурора Каська на прийняття постанови від 18 вересня 2019 року про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 09 серпня 2019 року у кримінальному провадженні № 12016100000001664 від 08 жовтня 2016 року. Це рішення опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Таким чином суд поставив крапку в справі про законність відновлення вже розслідуваної і закритої рішеннями судів справи про рефінансування “ВіЕйБі банку” - прокурор Віталій Касько неправомірно відновив справу і передав її НАБУ.

Нагадаємо, що справа НАБУ проти екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука стосувалася надання стабілізаційного кредиту в 1,2 млрд грн банку під час банківської кризи 2014-2015 років. Наразі слідство не встановило ні злочинного умислу, ні неправомірної вигоди в діях НБУ - всі кошти VAB банк направив на виплати 80 тис вкладників банку в рахунок погашення депозитів, що підтверджується даними НБУ та звітом Фонду гарантування вкладів.

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