У Донецькій області діє понад 8 тисяч алкогольних та тютюнових ліцензій

За інформацією управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Донецькій області станом на 1 квітня 2020 року на території області діє 8250 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Про це повідомляє "Остров" з посиланням на керівництво ГУ ДПС в Донецькій області

Протягом січня-березня поточного року податковою службою області платникам регіону видано 1865 ліцензій на право роздрібної торгівлі підакцизною продукцією. Зокрема, на реалізацію алкоголю підприємці отримали 993 ліцензій, тютюнових виробів – 872. Також, за вказаний період анульовано 292 ліцензії.

Крім того, за січень-березень 2020 року місцеві бюджети Донеччини отримали 8,5 млн грн плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Це майже в 1,4 рази більше доведеного завдання (6 млн гривень).

За словами керівника ГУ ДПС у Донецкій області Ірини Долозіної, з метою недопущення порушень в сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів фахівці податкової служби Донеччини постійно проводять контрольно-перевірочні заходи, спрямовані на зменшення тіньового обігу підакцизних товарів. За результатами вжитих заходів з початку 2020 року сума застосованих до порушників фінансових санкцій склала 0,8 млн гривень.

Зокрема, за безліцензійну торгівлю алкогольними напрями та тютюновими виробами фінансові санкції склали 187,0 тис. грн, за торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін – 290,0 тис. гривень. Крім того, до недобросовісних підприємців, які продавали алкоголь та тютюн неповнолітнім, застосовано фінансові санкції на загальну суму 272,0 тис. гривень.

"Якщо ви стали свідками порушення з боку суб’єктів господарювання – продажу алкогольної та тютюнової продукції без відповідної ліцензії, марок акцизного податку, невидачі фіскального чеку та продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, у нагоді стане оновлений додаток "Legal ZrPlat", який було доповнено новими вкладками: "Поскаржитись на порушення законодавства у сфері підакцизних товарів (бензин, дизельне паливо, скраплений газ)" та "Поскаржитись на порушення законодавства у сфері підакцизних товарів (тютюнові та алкогольні вироби)"- каже Ірина Долозіна.

За словами Ірини Долозіної, за допомогою додатку можна викласти суть скарги, вказавши назву компанії і особисті дані, або поскаржитися анонімно. Всі отримані повідомлення будуть розглянуті з дотриманням вимог чинного законодавства та нормативних документів.