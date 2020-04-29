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  • Кличко показує центральній владі, як потрібно реагувати на кризи, – Карасьов
29 квітня 2020, середа, 16:41 301
Політика 2020-04-29T16:42:19+03:00
Українські Новини
Кличко показує центральній владі, як потрібно реагувати на кризи, – Карасьов

Кличко показує центральній владі, як потрібно реагувати на кризи, – Карасьов

Елена Новикова
Віталій Кличко
Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні показує приклад центральній владі, як потрібно реагувати на кризові ситуації. Таку думку у себе в Facebook висловив відомий політолог Вадим Карасьов.

"Спостерігаю за останніми подіями в Києві і за діями Кличка. Зіставляю з реакцією на кризи Зеленського... На мій погляд, порівняння на користь Києва", - написав він.

Карасьов зазначає, що Кличко, на відміну від центральної влади, готовий на сильні рішення.

"Про реакції на коронавірус вже писав. Кілька днів тому чиновник Київміськдержадміністрації потрапив у скандал з поліцією. Вранці Кличко його звільнив. Двома тижнями раніше відсторонив від посади іншого заступника, якому тільки висунули підозру. Це сильні рішення: порушив закон - пішов на вихід і під суд", - вважає політолог.

За словами Карасьова, саме так зараз має діяти влада.

"Зараз час, коли потрібно не рефлексувати, а приймати вольові рішення. Вже писав, що Кличко – сильний мер для складних часів. Це не перебільшення. У спорті у нього було прізвисько Ironfist – залізний кулак. Схоже, він знайшов їй застосування і на посаді мера", - резюмував Вадим Карасьов.

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