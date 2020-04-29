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29 квітня 2020, середа, 16:30 7
Верховна Рада і партії 2020-04-29T16:33:57+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" хоче, щоб Рада проголосувала постанову про відзначення 75-річчя Перемоги

"Платформа Бойко" хоче, щоб Рада проголосувала постанову про відзначення 75-річчя Перемоги

Сергій Паламаренко
Верховна Рада України, Вадим Рабінович, Юрій Бойко, День Перемоги, ОПЗЖ
Опозиційна платформа - За життя (ОПЗЖ). Фото: platform.org.ua
Опозиційна платформа - За життя (ОПЗЖ). Фото: platform.org.ua

Парламентська фракція "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) звернулася з листом на ім'я голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, в якому народні депутати наполягають на необхідності внесення до порядку денного найближчого засідання Ради постанови "Про відзначення 75-ї річниці Перемоги".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Скоро ми будемо відзначати 75-у річницю Великої Перемоги. День Перемоги - це свято, яке об'єднує покоління. Відзначити безсмертний подвиг народу у тій війні, вшанувати пам'ять загиблих, посилити соціальний захист ветеранів, затвердити традиції шанобливого ставлення до них – обов'язок держави Україна", - йдеться в листі опозиціонерів за підписом співголів фракції ОПЗЖ Юрія Бойка та Вадима Рабиновича.

Парламентарі нагадали, що в ході Великої Вітчизняної війни Україна втратила майже 13,5 млн громадян, за час війни та окупації загинув кожен п'ятий українець, знищено 700 міст і 28 тис. сіл, спалено 319 тис. господарств.

Нардепи від ОПЗЖ наполягають, що забезпечення належного відзначення 75-ї річниці Перемоги та всебічного висвітлення цього святкування, вшанування пам'яті полеглих, посилення соціального захисти ветеранів війни та збереження пам'яті про Велику Перемогу є обов'язком української влади.

"Прийняття постанови дозволить на державному рівні гідно відзначити 75-ту річницю Великої Перемоги", - підкреслили опозиціонери.

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