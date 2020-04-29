"Хмельницькбленерго" в 2019 році збільшило прибуток у 2 рази та виплатить державі близько 30 млн гривень дивідендів

"Хмельницькбленерго" в 2019 році збільшило прибуток у 2 рази та виплатить державі близько 30 млн гривень дивід

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) "Хмельницькобленерго", 70% акцій якого належить державі, за результатами господарської діяльності в 2019 році збільшило прибуток у 2 рази - до 85,7 млн гривень порівняно з 42,80 млн гривень в 2018 році.

Про це повідомила прес-служба ПАТ, посилаючись на виконуючого обов'язки генерального директора Олега Козачука.

За його словами, він буде пропонувати акціонерам - на чергових зборах акціонерів товариства, що відбудуться 30 квітня 2020 року, спрямувати 30 млн гривень на виплату дивідендів на державну частку.

За оцінками експертів, такі показники за прогнозами є найвищим серед операторів системи розподілу електричної енергії (із держчасткою).

Відповідно до заяви Козачука, збільшення прибутку ПАТ "Хмельницькбленерго" вдалося досягти за рахунок підвищення ефективності операційної діяльності, постійному 100% виконанню інвестиційних програм (з модернізації обладнання та мереж), оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, в т.ч. процесів управління персоналом, забезпеченню якісного обліку електроенергії (встановленя електроних лічільників із диференційованим обліком), а також внаслідок впровадження конкурентної системи закупівель на підприємстві.

"Пріоритети менеджменту компанії – це розвиток енергетичної галузі та економіки країни в цілому, побудова чесних та прозорих взаємовідносин із усіма суб’єктами ринку електроенергії та зацікавленими сторонами. В тому числі з 3,5 тис. співробітниками компанії та споживачами електроенергії", - підкреслив Козачук.

Довідка

ПАТ "Хмельницькобленерго" - державна енергопостачальна компанія – 70% акцій підприємства належить державі, інші 30% - приватним юридичним особам та фізичним особам. ПАТ "Хмельницькобленерго" забезпечує передачу та постачання електроенергії в Хмельницькій області. Компанія має частку у близько 80% на ринку електроенергії в регіоні. Компанія обслуговує 550 310 побутових споживачів та 20 170 комерційних і промислових клієнтів. Населення, промислові та інші комерційні підприємства - основні клієнти, продаж яким становить 42%, 13% та 11%, відповідно.

Встановлена трансформаційна потужність - 3 341 МВ-А (7 522 підстанцій). ПАТ "Хмельницькобленерго" володіє 33 000 км повітряних ліній та 1 500 км кабельних ліній електропередачі. Компанія налічує 3 560 працівників.