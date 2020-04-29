Міністр Криклій в інтересах приватних авіакомпаній не дозволяє українцям повернутися додому, – Ємець

Понад 300 українських громадян не можуть повернутися додому з Об’єднаних арабських еміратів через те, що Міністерство інфраструктури України не дає дозволу на рейс. Про це написав у Facebook ексдепутат і представник партії "Голос" Леонід Ємець.

"Я звертаюсь до журналістів, ця інформація важлива і має бути оприлюднена. Те що відбувається, неприйнятно з будь-якої точки зору: з юридичної, людської моралі, здорового глузду. Отже, Міністерство Інфраструктури відмовило вже двом літакам, на яких мали повернутись в Україну більше 300 наших громадян", - заявив політик.

За його словами, це стосується рейсів FlyDubai з Дубаі 25.04 та AirArabia з Шарджа 28.04, що мали повернути додому громадян України, які працювали за кордоном, але через пандемію втратили роботу. Вони за допомогою українських дипломатів знайшли літаки, оплатили переліт, погодились по поверненню пройти обсервацію і навіть проплатили проживання в санаторії "Жовтень" під Конча-Заспою, домовились із поліцією про супроводження до місця обсервації.

"Всі ці люди розраховують на ст.33 Конституції України, де сказано: "Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну". В будь-який час! Всі ці люди не можуть із Дубаї і Еміратів дійти пішки або доїхати машиною, у них є один шлях — літаком. І єдине що їх не пускає додому, це відмова міністра Криклія дати їм дозвіл на переліт", - заявляє Ємець.

"Причому FlyDubai такий дозвіл спочатку дали, а потім в день вильоту! — забрали. З AirArabia та ж історія, тягнули до останнього. Жодного пояснення, чому така позиція Міністерства, нікому не надано. Офіційно. Неофіційно ходять слухи, що таким чином закривають дірки в бюджеті приватних українських авіакомпаній", - зазначив політик.

Раніше народний депутат Олександр Дубінський звинуватив міністра інфраструктури Владислава Криклія у махінаціях на авіаперевезеннях. Він заявив, що Міністерство під керівництвом Криклія отримує від держави компенсацію за евакуацію з-за кордону українців в той час, як громадяни самі сплачують за квитки.