Міненерго розробило новий енергетичний баланс України, щоб подолати кризу в енергетиці

28 квітня Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної галузі.

Про це повідомляється на сайті Міненерго.

Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, затверджений Міністерством енергетики 4 листопада 2019 року передбачав, що у протягом року буде спожито 153 млрд кВт/год. Але загальна розбалансованість сектору електроенергетики, тепла зима, а також додаткове зниження споживання через епідемію COVID-19 призвели до суттєвого зменшення реальних показників відносно прогнозних. Через це в енергетиці виникли додаткові проблеми.

Щоб вирішити наявні та потенційні проблеми, Міненерго і затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає загальне зменшення споживання на 9,5% до 138 млрд кВт/год.

Відкриваючи засідання Кабінету Міністрів, прем’єр Деніс Шмигаль підкреслив, що новий енергетичний баланс отримав схвалення і сприятиме збереженню робочих місць.

"В сфері енергетики ситуація є не простою. Але ми вже сьогодні розробили і затвердили оновлений енергетичний баланс країни і далі переходимо до швидких антикризових дій, для того, щоб шахтарі мали роботу, для того щоб енергетики мали роботу, для того, щоб сфера енергетики була абсолютним пріоритетом в сфері національної безпеки і стабільності роботи енергетичної системи нашої країни", - зазначив він.

Зокрема, новий енергобаланс має вирішити проблеми в окремих галузях енергетики.

В атомній енергетиці – це регулярна зміна навантажень на блоки АЕС через падіння попиту, що є в край небезпечним, проведення ремонтних робіт на АЕС, які довгий час відкладалися. А також - оздоровлення фінансового стану НАЕК "Енергоатом".

У вугільній енергетиці – вимушене призупинення роботи шахт і близько 40 тис. шахтарів, а також рекордна кількість вугілля на складах, що сформувалася збільшення імпорту вугілля та появи імпорту електроенергії, а також зменшення споживання.

У гідроенергетиці – суттєве зменшення генерації (до 40%) через недостатньо високий рівень води у річках через брак опадів взимку і навесні. Це суттєво обмежує доступний обсяг маневреної потужності для балансування енергосистеми і загрожує виникненням аварійних ситуацій.

У подальшому Міністерство планує запровадити ще ряд заходів, щоб запобігти кризовій ситуації: реформувати систему PSO, щоб НАЕК "Енергоатом" міг отримувати ринкову вартість за власну електроенергію; вирішити проблему зростання ВДЕ та навантаження на ДП "Гарантований покупець" "зеленного тарифу"; забезпечити погашення боргів і стабілізувати роботу всіх його сегментів.