Дії Мінінфраструктури заважають розвитку перевезень на внутрішніх водних шляхах, – учасники ринку судноперевезень та суднобудування України

Дії Міністерства інфраструктури є недостатніми для розвитку галузі річкових перевезень. Законопроект про внутрішній водний транспорт потребує значних змін; в нинішньому вигляді він погіршить стан водних перевезень в Україні. Державні органи продовжують практику незаконних втручань у діяльність українських судновласників.

Такими є головні висновки круглого столу, котрий 28 квітня 2020 року провела Асоціація "Річки України" в онлайн-режимі.

Минулого року вантажні перевезення Дніпром сягнули майже 12 млн тон. Лише за один рік обіг вантажу по річці зріс на 19%. А відносно 2016 року перевезення зросли майже вдвічі. Ці досягнення стали результатом зусиль бізнесу і всупереч бездіяльності та навіть перешкодам з боку органів влади.

Мінінфраструктури несвоєчасно відкриває та закриває навігацію на річках. Зокрема, з огляду на аномально теплу зиму річковий бізнес активно закликав відкрити навігацію вже у лютому 2020 року. Нажаль, ці звернення були проігноровані. В результаті галузь втратила щонайменше 1 млн тон вантажів, котрі могли б пройти Дніпром за місяць.

"Чиновники Державної служби морського та річкового транспорту (підпорядкована Мінінфраструктури) вдаються до блокування українського флоту та заподіяння збитків українським судновласникам. Зокрема, йдеться про блокування суден співробітниками відділу Чорноморо-Азовського міжрегіонального управління Держслужби морського та річкового транспорту України. Так, без належних підстав із порушенням законодавства були зупинені 5 суден компанії "Укррічфлот" в Херсоні. Через це компанія зазнала збитків. "Укррічфлот" надіслав скаргу до Державної служби морського та річкового транспорту, проте відповіді досі не отримали", - заявив заступник генерального директора "Укррічфлоту" Ігор Сібрін.

Органи держвлади створили дискримінаційні умови діяльності для українських судновласників, що оперують судами під українським прапором на внутрішніх водних шляхах. Способи дискримінації – флот третіх країн, в тому числі офшорних юрисдикцій, має нижче податкове навантаження; має можливість уникати сплати акцизу на паливо, уникати прийняття на роботу українських громадян, на платити ПДВ та українські мита. Також стивідори можуть отримувати плату від цих судновласників через офшори та уникати українського оподаткування. "В США та інших розвинених країнах доступ до судноплавання внутрішніми річками країни мають лише судна під національним прапором даної країни", - зазначив Віктор Лисицький (Асоціація суднобудівників України).

Щороку не виконуються в належному обсязі роботи з капітального ремонту шлюзів. Причина не у відсутності коштів, а у неспроможності вчасно провести тендери на виконання робіт. Наприклад, минулого року 82% передбачених держбюджетом коштів не були використані. 2019 року виділено 124,3 млн гривень, а використано 22,7 млн гривень; 2018 року виділено 125,75 млн гривень. А після скорочення видатків держбюджету на 2020 рік цільова сума на ремонт шлюзів скорочена втричі: з 116,3 млн гривень до 39 млн гривень.

Якщо Верховна Рада затвердить законопроект №1182 1-Д "Про внутрішній водний транспорт" в цілому, то він погіршить умови перевезень на внутрішніх водах України. Закон містить загрозу монополізації лоцманських послуг. А також створює численні причини для втручання Мінінфраструктури в діяльність перевізників. Термінологія не відповідає загальноприйнятим термінам, і це спричинить численні суперечності та втручання держорганів в роботу річкових перевізників. Закон запроваджує численні державні сервіси, котрі не потрібні бізнесу, замість того щоб сприяти розвитку перевезень водним транспортом.

Участь у дискусії взяли всі українські річкові перевізники, асоціації перевізників та суднобудівників, Європейської бізнес асоціації.

До участі у круглому столі не підключились ані міністр інфраструктури Криклій, ані голова Держслужби морського та річкового транспорту Звягінцев, ані представники податкової та митної служб.