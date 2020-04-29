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  • Лабораторне обладнання ОДМУ зможе покрити потребу одеситів і сусідніх областей в тестуванні на COVID-19, - Валерій Запорожан
29 квітня 2020, середа, 13:24 299
Суспільство 2020-04-29T14:42:03+03:00
Українські Новини
Лабораторне обладнання ОДМУ зможе покрити потребу одеситів і сусідніх областей в тестуванні на COVID-19, - Вал

Лабораторне обладнання ОДМУ зможе покрити потребу одеситів і сусідніх областей в тестуванні на COVID-19, - Валерій Запорожан

Ольга Фандорина
одеська область, Covid-19, ОДМУ

Вчена рада Одеського національного медичного університету передав обласному лабораторного Центру Міністерства охорони здоров'я України лабораторне обладнання та реактиви для проведення ПЛР тестування на COVID-19. Про це повідомив в. о. ректора ОДМУ Руслан Вастьянов.

"Обладнання нашій лабораторії молекулярної патології відповідає всім ев-пейським стандартам. Свого часу Валерій Запорожан ініціював створення цієї лабораторії, щоб студенти могли досконало вивчити сучасні діагностичні можливості і навчитися правильно інтерпретувати отримані результати. Нам довелося подолати чимало бюрократичних перешкод, щоб отримати це обладнання. Зараз лабораторія повністю готова до роботи і, за погодженням з Моз, частина обладнання була передана для боротьби з COVID-19", — сказав Вастьянов.

Зі свого боку голова Вченої ради ОДМУ Валерій Запорожан наголосив, що це обладнання покриє потребу жителів Одеси і сусідніх областей у тестуванні на наявність вірусу SARS-CoV-2: "Від швидкості і точності тестування залежить успіх України у подоланні пандемії. Сьогодні це сотні життів, які ми всі разом повинні зберегти. І наш Одеський медуніверситет ніколи не залишиться осторонь".

Лабораторія молекулярної патології Одму була створена за ініціативою Валерія Запорожана в рамках спільного науково-дослідного проекту з вченими університетів Анкони і Пескари (Італія). Спочатку лабораторія була орієнтована на дослідження, пов'язані з онкологічними, серцево-судинними та іншими захворюваннями. Зараз, крім, проведення генетичних тестів на SARS-CoV-2 методом ПЛР за допомогою цього обладнання планують проводити геномні дослідження COVID-19 для подальшого прогнозування поширення вірусу і розробки комплексного підходу до профілактики епідемій.

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