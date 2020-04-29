Порт "НІКА-ТЕРА" передав миколаївським лікарням нову партію медичного обладнання

Чотири медичних установи Миколаєва отримали різне медичне обладнання від порту "НІКА-ТЕРА", що входить в Group DF Дмитра Фірташа.

Миколаївські лікарні №5 і №3, Центр первинної медико-санітарної допомоги Миколаївський пологовий будинок № 1 взяли від портовиків багатофункціональні медичні ліжка, пульсоксиметри, дезінфектори, інше різне медичне обладнання та засоби індивідуального захисту.

Закупівлі обладнання проходять в рамках Програми допомоги, яку здійснює порт медицині Миколаєва.

"На базі нашої лікарні вже фактично створюється новий респіраторний центр. Він зможе приймати хворих на коронавірусну інфекцію, в разі розвитку епідемії, - розповів в.о. директора Міської лікарні №3 Олександр Чеботарьов. - Зараз ми на стадії "перезавантаження": провели електрику, створюється киснева лінія, яка забезпечить роботу апаратів ШВЛ, нами оновлюються меблі, встановлюються ліжка, закуплена нова постільна білизна, матраци. Одним словом, створюються всі необхідні умови для нормального перебування пацієнтів на амбулаторному лікуванні. Ми щиро вдячні порту "НІКА-ТЕРА" за підтримку, оскільки вони безпосередньо роблять багато закупівель для нас, активно допомагають нашому медичному закладу. Таким чином, бізнес допомагає всьому місту, всім миколаївцям".

Нову партію допомоги від порту також отримав Миколаївський пологовий будинок №1. Він працює з вагітними і породіллями, у яких виявлений вірус.

"Портовики вже не перший раз привозять допомогу, і привозять навіть більше, ніж ми очікуємо. Сьогодні ми отримали кошти для дезінфекції та ларингоскопи. І на цей раз вони відгукнулися на наше прохання про допомогу, - прокоментувала заступниця головного лікаря" пологового будинку №1" Людмила Солоджук.

Порт "НІКА-ТЕРА", що входить до групи компаній підприємця Дмитра Фірташа Group DF, продовжує забезпечувати лікарні міста найнеобхіднішим обладнанням.

Раніше порт передав багатофункціональні ліжка, пересувні бактерицидні опромінювачі, у великій кількості засоби індивідуального захисту: респіратори, захисні костюми і багато іншого, а також кисневі концентратори.

"Ми намагаємося оперативно реагувати на запити миколаївських медиків, закуповуємо необхідне медобладнання, засоби захисту. Зараз відповідальний бізнес повинен особливо швидко і активно допомагати містам. Ми повністю захистили своїх співробітників і допомагаємо миколаївцям, допомагаємо медикам, які сьогодні на передовій. Ми на оперативному зв'язку з місцевою владою і з медиками, і повністю виконаємо заплановану і затверджену нашим акціонером програму благодійної допомоги. Зовсім скоро ми поставимо кисневі концентратори для обладнання центру лікування інфекційних захворювань, - розповів начальник порту "МСП НІКА-ТЕРА" Алім Агакішіев. - Я щиро вдячний акціонеру і всьому нашому колективу за підтримку цього проекту, за ефективну роботу з медиками. Медики рятують наших жителів від небезпечного недугу. Вони завжди будуть відчувати плече і підтримку бізнесу".

ООО "МСП Ніка-Тера" – сучасний високомеханізований морський порт, що входить в портовий бізнес Group DF.

Group DF - група компаній, бізнес якої представлений в низці країн Європи і Азії. Зокрема, Group DF - один з найбільших на території Східної Європи інвесторів в газорозподільну, хімічну, титанову і портову галузі. Група також розвиває бізнеси в сферах сільського господарства, медіа. Засновник і власник Group DF - відомий український бізнесмен Дмитро Фірташ.

Раніше пресслужба Group DF повідомляла, що з моменту початку епідемії, підприємства Group DF надали допомогу 93 медичним установам в 18 областях і 71 населеному пункті України.