Правоохоронні структури отримують відсоток від діяльності конвертаційних центрів, - начальник податкової поліції Дніпропетровщини

Прокуратура і суди України навмисно зливають справи щодо конвертаційні центри, не доводячи їх до розгляду судами. Про це в інтерв'ю каналу "Вільний" заявив начальник податкової поліції Дніпропетровській області Сергій Пеньков, інформує портал unian.net.

"Буквально вчора заходить до мене начальник відділу, який займається саме конвертаційними центрами, і каже: прокуратура продала черговий "конверт". Ось подивіться на будь-яке відкрите справа, що з ним трапляється через місяць - якщо його не пропили податківці, то продасть суд. А якщо суд не продасть - продасть прокуратура", - йдеться в заяві.

При цьому він підкреслив: діяльність всіх найбільших конвертаційних центрів безпосередньо управляється державою - "Конвертаційні центри на рівні держави укрупнювали. Скажімо, до Революції Гідності в Дніпре існував центр, який обслуговував область, частину Східної України і, напевно, Криму. Там був обіг в 2,5 млрд гривень в місяць. І ці державні майданчики нікуди не поділися".

Крім того, Пеньків загострює увагу, що 2% доходу конвертаційних центрів розподіляється між прокуратурою, СБУ, податкової та поліцією – кожна структура отримує по 0,5%".

"Конвертаційні центри – найбільше зло, тому що вони розвалюють економіку. І якщо підійти законодавчо і з правової точки зору, то за півроку можна все їх ліквідувати, для цього є всі можливості. Головне – щоб була чітка система відповідальності за ухилення від сплати податків", - резюмував Пеньков.