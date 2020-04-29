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  • НАДУ закликала міністра економіки включити до складу робочої групи з тендерних рекомендацій незаангажованих професіоналів
29 квітня 2020, середа, 11:14 318
Політика 2020-04-29T12:45:02+03:00
Українські Новини
НАДУ закликала міністра економіки включити до складу робочої групи з тендерних рекомендацій незаангажованих пр

НАДУ закликала міністра економіки включити до складу робочої групи з тендерних рекомендацій незаангажованих професіоналів

Ярина Вацяк
НАДУ. Фото: nadu.com.ua
НАДУ. Фото: nadu.com.ua

Національна асоціація дорожників України (НАДУ) звернулася до міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка з проханням включити до складу робочої групи з розробки проекту Методичних рекомендацій для проведення закупівель товарів, робіт і послуг в дорожній галузі професіоналів, орієнтованих на міжнародний досвід. Про це повідомив голова НАДУ Тарас Сиротинський в коментарі редакції.

"Ми бачимо, що до складу групи необхідно ввести професіоналів, які будуть керуватися інтересами галузі, орієнтуватися на міжнародний досвід публічних закупівель в сфері дорожнього будівництва, а не на тих людей, які мають особистий інтерес у тому, щоб методичні рекомендації були прийняті. Ми маємо разом з Мінекономіки організувати ефективну і конструктивну роботу над стандартизацією правил для всього ринку, а не для його частини, як це сьогодні пропонується окремими заангажованими членами групи", - зазначив голова НАДУ.

За його словами, вимоги і пропозиції, які виносять різні члени робочої групи, необхідно розглядати і обговорювати об'єктивно, поза конфліктом інтересів і упередженості окремих учасників ринку. Зараз це складно зробити без зміни складу групи.

НАДУ також поінформувала про ситуацію, що склалася керівництво країни. Відповідне звернення опубліковане на Facebook сторінці організації.

Зокрема, в заяві йдеться про те, що Мінекономрозвитку запропонувало вилучити з проеєкту Методрекомендацій більш ніж 80% принципових позицій, які дозволяли впорядкувати відносини на ринку, попереджувати шахрайство, тендерний "тролінг" і дати можливість виконувати роботи найбільш професійним і підготовленим учасникам, які залучають вітчизняну робочу силу, інвестували десятки мільйонів доларів у високоякісне обладнання і персонал, створили десятки тисяч робочих місць, які платять з них податки і соціальні внески. Крім того, Методрекомендації пропонується зробити необов'язковими, що нівелює саму ідею впорядкування ринку.

В асоціації підкреслюють, що інформація про нібито обмеження кількості учасників, створення непрозорих відносин і звуженні ринку, якої супроводжувалося зміною позиції Мінекономрозвитку - "повністю не відповідає дійсності".

"На жаль, позиція Мінекономрозвитку склалася не на підставі потреб і завдань реального сектору, які насправді проводять будівельні та ремонтні роботи, а незрозумілих напівфіктівних компаній, які намагаються дискредитувати все позитивне, що має намір змінити Укравтодор, щоб нарешті структурувати і формалізувати всі взаємовідносини галузі. Внаслідок чого на фінальне обговорення і в якості "позиції ринку" може бути представлений документ, над яким насправді не працювала ні робоча група, ні бо інша частина ринку. Який не дасть досягти мети боротьби з "тендерним троллінгом" і встановлення єдиних правил для всіх учасників ринку при проведенні процедури закупівель в сфері дорожнього будівництва ", - сказано в заяві.

Дорожники просять Президента і главу уряду втрутитися в ситуацію і не допустити затягування процесу закупівель в дорожній галузі.

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