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29 квітня 2020, середа, 11:17 368
Медицина 2020-04-29T12:00:03+03:00
Українські Новини
Перенесення планових операцій через пандемію призведе до погіршення здоров'я українців і перенавантаженню клін

Перенесення планових операцій через пандемію призведе до погіршення здоров'я українців і перенавантаженню клінік восени, - ЗМІ

Петро Стуженко
Медицина, МОЗ, Лікарі, Лікарні, Здоров`я, Пандемія
Медицина та охорона здоров'я. Фото: НикОГА
Медицина та охорона здоров'я. Фото: НикОГА

В Україні наказом МОЗ №698 від 23.03.2020 установам охорони здоров'я наказано тимчасово припинити планові госпіталізації, зробити акцент на телемедицину. Виняток - для термінових і невідкладних планових операцій, для допомоги породіллям та онкохворим, а також для надання паліативної медичної допомоги в стаціонарі. До чого призведе таке рішення? Про це пишуть журналісти у статті видання "Урядовий кур'єр".

"Що теоретично означає такий мораторій на місяць-два? Логічно, що це призведе до різкого зростання операцій після карантину і підвищення навантаження на хірургів. Щорічно в Україні в стаціонарі роблять приблизно 2 мільйони операцій, тобто в середньому близько 170 тис. в місяць. В країні 270 тис. лікарняних місць. У середньому пацієнти проводять у стаціонарі тиждень-два. Потужності клінік не дозволять суттєво збільшити кількість пацієнтів", - зазначають автори статті.

На їхню думку, слід враховувати, що госпіталізації березня - травня доведеться переносити на літо. Але, відповідно до висновків вчених США, спека підвищує ризики розвитку інфекційних ускладнень у прооперованих хворих майже на 30%.

"Загальноприйнята думка, що до хірурга треба йти восени. Не важко уявити, що нас чекає у вересні", - пишуть автори матеріалу.

У статті також зазначається, що Американська асоціація лікарень ще в середині березня закликала зберегти баланс між вимогами до прийому хворих з підозрою на коронавірус і наданням життєво важливих медичних послуг пацієнтам з іншими діагнозами. До неї приєдналися різні об'єднання анестезіологів і медсестер, профільні навчальні заклади. У підсумку центри державної медичної допомоги пом'якшили вимоги до надання медпослуг, не пов'язаних з СOVID-19, в регіонах зі стабільною ситуацією з цим вірусом.

"Чому б в Україні не проаналізувати ситуацію з поширенням коронавірусу і не пом'якшити заборону на планові госпіталізації у районах? Громадяни мають право на медичну допомогу згідно з Конституцією, а їх обмежили для боротьби з пандемією", - резюмують журналісти у статті "Відкладати не можна різати".

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