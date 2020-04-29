Посуха вбиває врожай - Бойко вимагає від влади вжити термінових заходів

"Посуха вбиває врожай – для захисту продбезпеки країни має бути негайно вжито термінових заходів." Про це заявив Співголова фракції Опозиційної платформи – За життя Юрій Бойко, коментуючи ситуацію, в якій опинився південь України, інформує офіційний портал політичної сили. Відразу три області: Одеська, Херсонська та Миколаївська потрапили під посуху, загинула значна частина майбутнього врожаю.

"Цим областям потрібно допомогти. На допомогу аграріям у бюджеті цього року закладено всього 4,2 млрд гривень, з них 1,2 млрд – це здешевлення кредитів для купівлі землі. Оскільки в цьому році ринок землі не запрацює, то ці гроші потрібно спрямувати на допомогу постраждалим фермерам. Якщо їх сьогодні не підтримати, то втрати врожаю будуть дуже серйозними, а в умовах епідемії вкрай важливо забезпечувати продовольчу безпеку країни", – підкреслив Юрій Бойко.

Серед таких першочергових заходів, за його словами, має бути відновлення податкових пільг аграріям, доступні кредити та підтримка державою місцевих бюджетів.

"У Євросоюзі сільгоспвиробники отримують дотації на гектар землі. Дотації ці в 54 рази більші, ніж теоретично може отримати наш фермер. Європейські фермери використовують отримані кошти на придбання техніки, засобів захисту рослин, добрив. Держава повинна повернутися обличчям до фермерів. Для цього необхідно відновити їм податкові пільги, дати нормальні кредити, а не під 20% річних, присікати спекуляції з цінами на паливо і добрива. Потрібно підтримати фермерів, які сьогодні є роботодавцями на селі та виробляють 70% сільгосппродукції. Великі агрохолдинги і так непогано себе почувають. Необхідна також державна підтримка місцевим бюджетам, щоб в разі зниження надходжень через неврожай це не позначилося на фінансуванні лікарень, шкіл, соціальних виплатах", – зазначив політик.

Що стосується питання експорту сільгоспкультур, то, за словами Юрія Бойка, головне, щоб уряд не наробив якихось бездумних дурниць заборонного характеру, коли експорт відкриється.

"Не можна забороняти експорт аграрної продукції, потрібно дуже виважено і конструктивно підійти до цих питань. Весь світ відчуває нестачу продовольства через епідемію. Це буде дуже гостра проблема в світі, і наш експорт буде мати попит. Відкриються нові ринки. І треба підтримати наших експортерів-аграріїв. І податковими пільгами, і роботою залізниці, всіма заходами, які дозволять їм збільшити виробництво і безперешкодно експортувати всю ту продукцію, яка потрібна в світі. Безумовно, при цьому потрібен грамотний аналіз і контроль, щоб не було якихось перекосів по окремим видам продукції. Розуміти скільки потрібно нам зерна, гречки, кукурудзи, інших с/г культур – всього того, що в першу чергу є необхідним для забезпечення продовольчої безпеки країни. Решту – відправляти на експорт, щоб не знизились надходження валюти в Україну", – сказав Юрій Бойко.

Народний депутат також вважає, що якщо посуха триватиме, то уряду вже зараз необхідно готувати антикризову програму щодо підтримки сільського господарства.

"Уряду вже зараз потрібно починати роботу над антикризовою програмою щодо сільського господарства. Ми готові брати участь і допомагати в розробці такої програми", – резюмував Юрій Бойко.