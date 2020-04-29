Бойко оскаржить в Конституційному Суді закон про ринок землі

"Опозиційна платформа - За життя продовжить боротьбу проти обезземелення і розорення українських громадян." Про це заявив Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко, коментуючи журналістам підписання президентом закону про обіг сільгоспземель, інформує офіційний потал політичної сили.

"Сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав земельний вирок майбутньому країни. Незважаючи на думку переважної більшості громадян, незважаючи на аргументи аграріїв і обґрунтовану критику опозиції, він поставив свій підпис під законом, що відкриває не продаж, а розпродаж української землі. Одним розчерком пера банкрутство українського фермерства, обезземелення селян, підрив продовольчої безпеки, сплеск корупції та рейдерства з ризику перетворилися на реальну загрозу", - заявив Юрій Бойко.

Політик підкреслив, що заради обіцяних в борг кількох мільярдів від МВФ влада "пустила з молотка" національні багатства, національну перспективу і національний суверенітет.

"Влада вперто твердить, що таким чином вона зможе уникнути дефолту і запобігти економічному занепаду. Однак це неправда. Від бездарності, безвідповідальності та дилетантства влади обіцяні копійки не врятують. Саме це є головною загрозою для України. Правда ж полягає в тому, що Зе-команда перебуває під повним зовнішнім контролем. Вона не здатна проводити політику, яка відповідає інтересам українського народу, і бездумно виконує замовлення зовнішніх кредиторів, які бачать Україну аграрно-сировинним придатком", - зазначив Юрій Бойко.

Співголова Опозиційної платформи - За життя підкреслив, що партія продовжить боротьбу проти планів обезземелення і розорення країни та людей.

"Їхні наміри натраплять на жорсткий і організований опір. Першим кроком, зробленим опозицією, буде звернення до Конституційного Суду з поданням щодо скасування земельного закону, який порушує Конституцію і прийнятий з грубими порушеннями процедури. Ми впевнені в своїй перемозі та торжестві справедливості", - наголосив народний депутат.

Також опозиція візьме під контроль весь комплекс земельних проблем і конфліктів.

"Тихо провернути земельну "аферу" владі не вдасться. Ми зробимо все, щоб захистити громади, фермерів та власників земельних наділів від свавілля і рейдерства корумпованої влади та підступних спекулянтів.

Надалі Опозиційна платформа - За життя продовжить роботу над розробкою та реалізацією такого закону про землю, який дозволить провести чесне і справедливе розпаювання, захистить права українських громадян і стане стимулом для економічного розвитку країни. Коли наш проект буде готовий, ми обов'язково забезпечимо його обговорення і гарантуємо право українських громадян вирішити земельне питання на загальнонаціональному референдумі", - резюмував Юрій Бойко.