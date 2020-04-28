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  • Павелко офіційно запросив членів "футбольної" ТСК в Будинок футболу
28 квітня 2020, вівторок, 23:08 456
Політика 2020-04-29T00:07:54+03:00
Українські Новини
Павелко офіційно запросив членів "футбольної" ТСК в Будинок футболу

Павелко офіційно запросив членів "футбольної" ТСК в Будинок футболу

Надежда Комендантова
Андрій Павелко, Будинок футболу України
Андрій Павелко. Фото: ФФУ
Андрій Павелко. Фото: ФФУ

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко запроси членів парламентської ТСК, яка займається питаннями розслідування можливих порушень при будівництві футбольних міні-полів зі штучним покриттям, провести виїзне засідання комісії у Будинку футболу. Про це йдеться у відповідному листі на ім'я голови ТСК, що є в розпорядженні Українських Новин.

Наголошується, що УАФ активно бере участь у роботі ТСК, надаючи всі необхідні пояснення, документи та регулярно делегуючи своїх представників на засідання комісії.

Сама комісія, як неодноразово і публічно заявляли її представники, переслідує мету, нарешті, розібратися в обґрунтованості публічних претензій до різних підрядникам у рамках реалізації Всеукраїнської програми розвитку спортивної інфраструктури.

"...що не лише сприятиме очищенню імені вітчизняного футболу від багаторічної інформаційної дискредитації, але й подальшого розвитку молодіжного і дитячого футбольного спорту в Україні", - сказано в листі.

Павелко підкреслює, що як Президента УАФ він високо цінує зусилля народних депутатів.

"У зв'язку з цим, вважаю можливим запросити всіх членів ТСК провести чергове виїзне засідання комісії у Будинку футболу.

Запрошую до конструктивного спілкування в епіцентрі футбольного життя України. Адже Будинок футболу, це — кузня найбільших наших спортивних перемог", - сказано в тексті листа.

Президент УАФ уточнив, що протягом усього періоду роботи ТСК (з листопада минулого року, - ред.), він уникав будь-яких публічних висловлювань з цього приводу, з метою не допустити навіть натяку на тиск», проте, ряд ймовірних запитань членів ТСК уповноважений прокоментувати особисто.

"Тому з радістю готовий до відвертої розмови, яку прошу проводити в закритому режимі.Такий формат виїзного засідання комісії обумовлений тим, що в ході засідання буде надана конфіденційна інформація, що містить комерційну таємницю та таємницю слідства", - уточнюється в листі.

В ході засідання, члени ТСК також будуть повідомлені про обставини фінансуванні УАФ (за рахунок коштів УЄФА) до 2015 року із застосуванням офшорних схем.

"(Буде) розкрита інформація про заходи з ліквідації схем, що дозволило прозоро і без будь-яких посередників отримувати сьогодні кошти на розвиток українського футболу", - сказано в тексті.

Повідомляється, що дата і час виїзного засідання ТСК в Будинку футболу будуть незабаром визначені.

Нагадаємо, футбольна ТСК була створена у Верховній Раді у листопаді минулого року. За час роботи депутати заслухали інформацію від правоохоронних органів, провели виїзне засідання на заводі по виробництву штучного футбольного покриття "ФФУ Продакшн", а також відвідали побудовані в Києві міні-поля для гри в футбол.

Підсумковий звіт про роботу комісії, депутати повинні представити в Раді до 15 травня.

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