Кілери, маніяки та вбивці: кандидати на роботу до міністра Малюськи

Любитель епатажних фотографій та швидкоплинних реформ міністр юстиції України Денис Малюська днями знову здивував українське суспільство. В інтерв'ю Радіо НВ міністр Малюська поділився своїми враженнями від зустрічі з довічно ув'язненими: "...вкрай стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди... Я таких готовий брати на роботу".

Інтернет-видання "КП в Україні" нагадало 5 історій осіб, які засуджені до довічного ув'язнення.

На думку міністра, більшість з тих, хто зараз відбувають покарання в тюрмах самого суворого режиму, - це люди, які виправилися за час відбування покарання. "Вони сидять десятки років. Це люди, яким зараз вже 40-50 років. Вони навіть особливо не пам'ятають те своє життя. Це абсолютно, принципово інші люди, не такі, якими вони потрапили до в'язниці", - упевнений міністр.

Видання навело кілька кандидатур з числа довічно засуджених, хто з легкої руки Малюськи можуть піти до нього на роботу. Журналісти навмисно не враховували маргіналів, які вчинили вбивство з п'яних очей або через особливу бідність. Лише тих, хто зробив свій вибір у ясному розумі.

Василь Маріянчук ("Бухгалтер")

Випускник Одеського медичного інституту організував бандитське угрупування, яке зайнялося грабіжництвом, здирництвом, викраденнями людей, а незабаром й корисливими вбивствами. Організована злочинна група (ОЗГ) розширила свою географію практично на всю Україну, а потім вийшла на території країн СНД. В ОЗГ входили 70-100 бойовиків, серед яких не лише громадяни України, але також Росії, Білорусі та Молдови.

В обвинувальному висновку 400 епізодів, з яких понад 20 - це вбивства, в деяких випадках відразу кількох людей. Маріянчук, який отримав за розважливість і користь прізвисько "Бухгалтер", з легкістю усував як своїх поплічників, так і направляв кілерів за приватними "замовленнями".

Коли Маріянчука затримали в 1999 році в Угорщині, було очевидно - йому загрожує довічне ув'язнення. Але це ніяк не схилило до каяття. Із СІЗО "Бухгалтер" організував близько 20 нових злочинів, зокрема, замах у 2002 році на колишнього слідчого Генпрокуратури Галину Климович, яка вела справу банди.

Руслан Худолій ("карлівський душогуб")

В Темнівській колонії Харківської області відбуває покарання "карлівський маніяк". На кривавий шлях встав в 20 років - коли лише повернувся з армії. Перше вбивство не планував - вирішив пограбувати жінку, стукнув металевою трубою по голові та не розрахував сил. Про те, що жертва померла в лікарні, дізнався через 2 дні. Трохи злякався, але жалю не відчув. Коли страх пройшов, відправився далі грабувати.

На рахунку уродженця селища Карлівка в Полтавській області, за різними версіями, 29-31 вбивство. Безжально вбив вагітну жінку, розстріляв сім'ю з 5 осіб, в тому числі маленьку дитину. Серед жертв Худолія багато беззахисних пенсіонерів.

З 1998 року по 2004 рік - пишається, що гроші не прогулював, наркотики не вживав, з "блатними" не спілкувався - все ніс до родини, дружині й дочці. Будинок купив, квартиру, нові меблі, речі.

Відбуваючи довічний термін, Руслан шкодує про одне - що не "здав" свою дружину, яка все знала й навіть повчала його на "подвиги". А після вироку розлучилася та все багатство забрала.

Людмила Тишковець ("леді-кілер")

Вважається єдиною жінкою-кілером, що отримала довічне ув'язнення. Людмилу заарештували в 1997 році при спробі вбити столичного бізнесмена. Тоді їй було всього 22 роки. У 1996 році Люда побажала викрасти автомобіль, та її 2 приятеля погодилися допомогти. Для хлопців стало шоком, коли подруга твердою рукою застрелила водія, який опинився військовим майором. Але діватися було нікуди - труп довелося закопати.

Людмила погодилася взяти замовлення "на полякати" співробітників однієї з фірм-конкурентів. Але коли зайшла до офісу, відкрила вогонь. На щастя, поранена дівчина-секретар вижила, а менеджер ухилився від кулі.

Після замаху на столичного бізнесмена, який хоча отримав поранення, але сам зумів утримати нападницю, по Києву поповзли розмови, що спіймана крута кілерша, яка виконувала замовлення кримінальних авторитетів. Тим більше що при дамі був не один, а вже 2 пістолети. Звідси й кримінальне прізвисько, яке отримала Тишковець. Але, за офіційною версією, вона намагалася працювати сама на себе - збиралася пограбувати "товстосума". Крім того, Людмила була наркоманкою.

Після затримання Тишковець представники МВС заявили, що вона підозрюється в низці замовних вбивств та розбійних нальотів, але нічого, окрім цих 3 епізодів, не було доведено. Зараз Людмила відбуває термін в секторі для довічно ув'язнених Качанівської виправної колонії. За нею закріпилося друге прізвисько - "Люда-жаба".

Євген Краснощок (вбивця Оксани Макар)

На лаві підсудних їх було троє - Максим Присяжнюк, Артем Погосян, Євген Краснощок. Усім не більше 25 років. Ці хлопці не були такими вже мажорами, як спочатку охрестило їх суспільство, але мали усі шанси - виховання, освіта - прожити якісне життя. Підвели впевненість в собі, відчуття власної сили, презирство до слабшого. У березні 2012 року про це часто говорили й сперечалися. Смерть 18-річної Оксани Макар тоді багато перевернула у свідомості суспільства.

Напівживу дівчину знайшли у тліючій ямі зі сміттям на сусідньому будівництві. Експертиза встановила, що, перед тим як підпалити, дівчину ґвалтували та душили. 29 березня після болісних ампутацій та операцій Оксана померла.

На суді довічне ув'язнення отримав лише один Євген Краснощок, який душив Оксану та вступив з нею в статевий зв'язок, будучи впевненим, що жертва мертва. Зараз він намагається оскаржити суворий вирок, посилаючись на гуманні рішення щодо "довічників" Європейського суду з прав людини.

Віктор Саєнко та Ігор Супрунюк ("дніпропетровські маніяки")

У 2007 році по місту Дніпропетровську поповзли чутки про серію жорстоких вбивств, міліція вперто відмовлялася визнавати, що діють серийники. Мешканці говорили про маніяка, про пацієнта місцевої психлікарні для особливо небезпечних душевнохворих, який втік. Люди не могли здогадатися, що так розважаються 19-річні хлопчики. Наймолодшій їх жертві було 13 років, найстаршій - 70. Всього на рахунку 21 вбивство - лише за 1 рік.

До цього хлопчики з благополучних сімей тренувалися в тортурах кішок і собак, знімаючи катування на відео. Самий неймовірний епізод - це вбивство вагітної жінки, у якої з утроби вирізали плід. Злочинці не гребували речами жертв. Гроші клали до кишені, мобільні телефони та прикраси здавали в комісійний магазин. Але нажива не була самоціллю. Хлопчики захоплено знімали конвульсії жертв на відео, це їх тішило.

У кількох епізодах компанію Саєнку та Супрунюку склав Олександр Ганжа, але його визнали винним лише в 2 збройних пограбуваннях, які юнаки практикували до вбивств. Ганжа визнав свою провину, отримавши 9 років позбавлення волі.

Супрунюк та Саєнко пішли на довічне ув'язнення в 2009 році. Батьки до сих впевнені, що їхніх дітей підставили дорослі страшні дядьки.