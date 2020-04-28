"Дарниця" почала співпрацю з сервісом доставки ліків Liki24.com

Фармацевтична компанія "Дарниця" почала співпрацю з сервісом пошуку і доставки ліків Liki24.com. Як передає прес-служба компанії, весь асортимент лікарських засобів "Дарниці" доступний на сайті сервісу за мінімальними цінами. Крім того, покупець може замовити адресну доставку необхідних медикаментів.

Голова ради директорів DarnitsaGroup Дмитро Шимків заявив, що завдяки такій співпраці споживачі продукції компанії зможуть заощадити час, кошти, а також значно розширять доступ до необхідних медикаментів.

"Препаратами "Дарниці" лікується кожен сьомий українець. Ми завжди приділяли багато уваги забезпеченню населення необхідними ліками, а сьогодні прагнемо зробити цей процес безпечним і виключити зайві контакти між людьми. Цю задачу вирішує перевід купівлі ліків в онлайн. Крім комфорту і безпеки такий формат має додаткові переваги: він економить час, розширює доступ до ліків для жителів сільської місцевості і, що не менш важливо, - забезпечує придбання препаратів за мінімальної відпускної ціною", - зазначив Шимків.

Вибрати необхідний препарат можна у спеціальному розділі сайту "Дарниці", після чого система перенаправляє користувача на сайт Сервісу Liki24.com.

У свою чергу СЕО Liki24.com Антон Авринський зазначив, що така співпраця буде дуже корисною для споживачів в умовах карантину.

"Ми дуже раді, що маємо можливість допомагати людям отримувати ліки зручним способом і за оптимальною ціною. Це особливо важливо під час карантину, коли можливість пересуватися обмежена", - зазначив Авринський.

Нагадаємо, Liki24.com порівнює ціни більш ніж 5 тисяч аптек і пропонує оптимальну вартість препарату. Після вибору лікарських засобів виробництва фармацевтичної компанії "Дарниця" (за винятком тих, які вимагають особливих умов зберігання, входять в перелік наркотичних коштів, психотропних речовин та прекурсорів, а також сильнодіючих та отруйних лікарських засобів), необхідно додати їх у кошик та вибрати зручний спосіб доставки.

Зокрема, користувач може скористатися послугами кур'єрської доставки сервісу Liki24.com, або забрати медикаменти у відділенні Укрпошти або Нової Пошти. Доставка Укрпоштою безкоштовна на період карантину. Крім цього, діє безкоштовна доставка лікарських засобів в медичні установи. Також за допомогою сервісу користувачі можуть самостійно забирати свої ліки в зручній аптеці за попереднім резерву.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю.