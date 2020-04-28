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  • У Вінниці підприємниця захопила зі зброєю будівлю, а потім поширила фейки про те, як побувала заручницею, - ЗМІ
28 квітня 2020, вівторок, 18:08 333
Політика 2020-04-28T19:15:02+03:00
Українські Новини
У Вінниці підприємниця захопила зі зброєю будівлю, а потім поширила фейки про те, як побувала заручницею, - ЗМ

У Вінниці підприємниця захопила зі зброєю будівлю, а потім поширила фейки про те, як побувала заручницею, - ЗМІ

Ярина Вацяк
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У Вінниці підприємець Олена Гур'євська заклала в кредит будинок, не виплатила борг, а коли програла всі суди, забарикадувалася там з озброєними подільниками, а потім поширила в ЗМІ фейки про те, що була заручницею, повідомляє Vinnytsia.today.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, це не перша спроба Гур'ївської провести "схеми" з чужою нерухомістю - раніше її підприємство "Остер" захопило будівлю підприємства "Поділля" в селі Строїнці, причому, за свідченнями директора Андрія Слободанюка, не обійшлося без рейдерства і залякувань.

В цей раз Герьевская взяла під заставу будівлі на вул. Антоновича в кредит, прострочила всі виплати за нього, а коли суд підтвердив неповернений кредит і передав заборгованість третій стороні – відмовилася залишати будівлю.

Замість цього вона разом з подільниками забарикадувалася в будівлі, заварила запасні виходи і тримала оборону. Тоді в поліцію звернулися нові власники будівлі, і та професійно знешкодила закрилися всередині бійців.

Пізніше, коли підрозділ КОРД взяли будівлю під контроль, у тих виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів. Поліцейськими вилучено 10 одиниць зброї, серед яких 3 автомати, а також патрони. У відділення поліції були доставлені всі учасники конфлікту для встановлення їх осіб та опитування з приводу участі у згаданих подіях. Розглядають дії Гур'ївської з точки зору кримінальної статті про самоправство. В діях Гур'ївської, на думку правоохоронців, є склад злочину за ст. 206, 356, 263 КК України.

Пізніше в низці місцевих ЗМІ з'явилася нова версія Гур'ївської, в якій вона виступила захисницею будівлі, яка не давала незаконно захопити його. Там законні дії поліції проти групи озброєних людей називають "захопленням" і критикують, не беручи до уваги ні поведінка підприємниці та її спільників, ні незаконний арсенал, знайдений у будівлі.

Повідомляється, що зараз діяльність Гур'ївської перевіряється правоохоронними органами, і в майбутньому, можливо, будуть нові кримінальні справи щодо роботи її компанії.

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